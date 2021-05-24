Raikkonen: "Takımın ilk puanını alması güzel"

Kimi Raikkonen, damalı bayrağı 11. sırada gördü ve puan almaya yaklaşmasına rağmen bunu başaramadı.

Fin pilot orta lastikle 43 turluk bir ilk bölüm geçirdi ve ardından sert lastik taktı. Raikkonen puan kazanmayı başaramasa da takım arkadaşı Antonio Giovinazzi 10. olarak takıma bu yılki ilk puanını getirdi.

Yarışın ardından konuşan Raikkonen, "Bugün benim için en yoğun yarış olmadı. Birkaç sıra yükseldik ama başka bir şey olmadı. Burada genelde böyle oluyor. Tempomuz fena değildi ve bu da bize sonraki yarışlar için yardımcı olmalı."

"Monako'da geçiş yapmak, büyük bir hız avantajınız olsa bile çok zor. Böyle bile olsa sezonun ilk puanını aldığımız için takım adına mutlu olabiliriz." dedi.

Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur de elde ettikleri sonuçtan memnun görünüyor.

“Nihayet ilk ona girmeyi başarmış olmamız harika. Bunu hak ettik. Geçtiğimiz yıl ve özellikle son dönemde güçlü bir ilerleme kaydettik ve aracın Monako'daki rekabet seviyesi bunu doğruluyor.

"Evet, sıralama turlarında ilk kez son bölüme kalmamızın ve güçlü bir yarış çıkarıp Antonio ile 10. olmamızın ardından genel anlamda takım için iyi bir hafta sonu oldu. Sağlam bir yarış çıkardık. Bir noktada biraz daha iyi bir sonuç elde etmeyi bekliyorduk. Ancak 10. sıra nedeniyle hayal kırıklığı yaşamak iyi bir duygu."

"Bence Kimi de arka tarafta güçlü bir yarış çıkardı. Yarışın ikinci kısmında ilk beş sıra ile aynı tempoyu yakalamıştı, ancak durum bu. Şimdi bir sonraki yarışa hazırlanmak için bu hafta sonundan öğrendiklerimiz üzerinde çalışmalıyız. Fakat sonuç tüm takımın motivasyonunun artıracak. Sonraki yarışları sabırsızlıkla bekliyoruz."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 , Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images