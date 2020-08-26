Raikkonen: "Spa başarılı olduğum bir pist, ancak F1'de geçmiş başarıların bir önemi yok"

Belçika karnesi başarılarla dolu olan Kimi Raikkonen, bu yıl Alfa Romeo ile F1'de puan alamayan birkaç pilottan bir tanesi.

Fin pilot, Spa'daki yarış öncesi verdiği demeçte, iyi bir sonuç için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini belirtti.

“Spa, en sevdiğim ve geçmişte başarılı olduğum pistlerden bir tanesi. Ancak Formula 1'de geçmiş performansın çok az önemi var."

"Her yılın ayrı hikayesi var ve biz sadece işimizi en iyi şekilde yapmaya odaklanmalıyız."

"Önümüzdekilerle aradaki farkı kapatmak için çok çalışmaya devam etmeliyiz. Sahip olduklarımızdan en iyi şekilde yararlanmak için herkesin araçta ve fabrikada üzerine düşeni yapması gerekiyor. "

Antonio Giovinazzi ise şunları ekledi: "Formula 1 tarihinde yer edinmiş pistler vardır, Spa kesinlikle onlardan biri. Büyürken idolüm Michael Schumacher'di ve burayla özel bir ilişkisi vardı."

"Bu yüzden Cuma günü ilk kez piste çıktığınızda tüm bu tarihi düşünmeden edemiyorsunuz. Spa, zorlu virajlarla dolu ve sürüş yapması harika bir pist. Uzun düzeni var ve tur boyunca iyi bir ritim yakalamak istiyorsunuz."

Son olarak Alfa Romeo patronu Frederic Vaseur, "Bu sporda bir günden diğerine hiçbir şey olmuyor. Bu yüzden beklentiler konusunda gerçekçi olmalıyız. Her seferinde bir adım atmalı ve farkı kapatmalıyız." diyerek beklentileri düşük tuttu.