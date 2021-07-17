Raikkonen: "Sorun yoktu sadece çok yavaştık"

Kimi Raikkonen için sıralama turları, bu yıl bir kez daha ilk bölümde sona erdi.

Fin pilot, seansı 1:28.082'lik turuyla, Antonio Giovinazzi'nin yarım saniye ardında 17. sırada bitirdi ve ilk bölümde elendi.

Sprint sıralama yarışına 17. sıradan başlayacak olan Raikkonen şöyle konuştu: "Açıkçası bugün çok daha fazlasını umuyordum fakat harika değildi. Büyük bir sorunumuz yoktu, sadece çok yavaştık ve hepsi bu kadar."

"Şimdi sprint yarışına odaklanmalıyız. Bu, yeni bir format ve elimizden gelenin en iyisini yapıp, neler olacağını görmeliyiz."

"Pazar günü kendimize daha iyi bir şans vermek için elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve önceki yarışlarda yaptığımız gibi bazı sıralar kazanmalıyız."

Giovinazzi ise, ikinci bölüme kalmayı başardı ancak yarışa 15. sıradan başlayacak

İtalyan pilot, "Dürüst olmak gerekirse, o kadar da kötü bir seans değildi, pistte sadece bir saat geçirmek ve ardından doğrudan sıralama turlarına katılmak oldukça eğlenceliydi."

"Tabii ki üçüncü bölümden çok uzaktaydık ama bir kez daha yapabileceğimiz en maksimum şey olan ikinci bölüme ulaştık."

"Yarın neler olacağını göreceğiz, yarınki yarış pazar için önemli olacak, bu yüzden yarın bazı pozisyonlar kazanmaya çalışacağız ve sonra pazar günü neler olacağını göreceğiz."

"Yarın için strateji oldukça basit, bence ilk turda bazı pozisyonlar kazanmaya çalışmalıyız ve sonra Pazar gününü düşünerek çok fazla risk almamalıyız. Şahsen geçiş yapmanın zor olacağını düşünüyorum."

"Başlangıçtan sonra ilerleme kaydetmek, herhangi bir pit stop olmayacağı için kolay olmayacak. Fakat ilk bölümde pozisyon kazanmayı hedefleyebiliriz.” dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images