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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Raikkonen: "Sonunda en çok puanı alan şampiyon olacak"

Ekleyen:
, Şef Editör

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, Türkiye GP öncesi perşembe günü gerçekleştirilen basın toplantısında sene sonunda kimin şampiyon olacağı sorusunu, çoğu zaman yaptığı gibi kendine has şekilde cevapladı.

Raikkonen: "Sonunda en çok puanı alan şampiyon olacak"

Türkiye GP heyecanı, bugünkü basın toplantılarıyla resmen başlamış oldu. Günün en çok merak edilen isimlerinden birisi kuşkusuz Raikkonen'di.

Sıra Raikkonen'e geldiğinde, kendisine sene sonunda kimin şampiyon olacağı soruldu.

Bu sorunun kendisine sorulmasının ardından Raikkonen, bir süre sessiz kaldı ve ardından, "Sonunda en çok puanı toplayan kim olursa o şampiyon olur. Umarım şampiyon pist üstünde, mekanik sorun ya da benzer bir şey olmadan belli olur. Umarım F1 için daha iyi olur. Şu anda iki pilotun şampiyonluk için çok yakın mücadele ediyor olması iyi bir şey." dedi.

Raikkonen'in bu cevabının ardından bir isim vermesi konusunda yeniden talep oldu ancak o "Hayır, gerçekten. Zamanı geldiğinde bunu öğreneceğiz. Kimin olacağını şimdiden biliyor olsaydık, oldukça sıkıcı olurdu." diyerek bir kez daha isim vermekten kaçındı.

Aynı basın toplantısında, gelecek sene Mercedes pilotu olacak George Russell da vardı. Aynı soruya cevap olarak Russell, "Yakın geçeceğini düşünüyorum. Mercedes ve Lewis bu konuda deneyimliler. Son 7 senede 7 defa bunu başardılar. Bu tür kritik zamanlar onların lehine olabilir."

"Ancak Red Bull ve Max bu sene inanılmaz hızlıydı. Son deneyimlerinden dolayı muhtemelen Lewis ve Mercedes olur diye düşünüyorum." dedi.

"F1 aracı sürmekten daha çok korktuğum başka şeyler var"

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Raikkonen'in mevcut anlaşması sene sonunda bitiyor. 2007 Dünya Şampiyonu, ikinci ve muhtemelen son kez F1'den emekli olacak.

F1'deki adrenalinin yerini ne alacağının sorulması üzerine Raikkonen, "Bunu bir şeyle değiştirmem gerektiğini düşünmüyorum. Daha önce birçok kez söylediğim gibi, yaptığımız şey bana göre çok normal bir şey. Uzun yıllardır bunu yapıyorum. Yani birçok açıdan normal yol otomobilini sürmekten farklı bir şey değil. Sadece uzun bir ara verdikten sonra F1 aracını sürdüğünüzde, çok hızlı olduğunu hissediyorsunuz. Ancak bu tür zamanlarda çok normal geliyor."

"Sadece mücadele içerisindeyseniz ya da bir yerde pist dışına falan çıkarsanız, o zaman hızı hissediyorsunuz. Ancak dediğim gibi, başka birçok şey F1 aracı sürmekten çok daha korkunç geliyor." 

"Açıkçası çocuklarla birlikte evde hayat bazen oldukça heyecan verici olabiliyor. Neler olacağını asla bilemiyorsunuz. Mümkün olan her zaman motokros deniyorum. Orada, buraya göre daha fazla korkuyorum."

"Bilmiyorum. F1 dışında yapacağım şeylerin ne olacağına bağlı olacak. Burası bizim için çok normal bir şey haline geldi. Heyecan verici olan şey nedir? F1 aracını sürmek için için oldukça normal geliyor." dedi.

Raikkonen, 2005'te yapılan ilk Türkiye GP'yi kazanan isim olmuştu. Pist hakkında neler düşündüğünün sorulması üzerine Raikkonen, "Geçen sene pist çok kaygan olduğu için kuru koşullarda dahi aşırı kaygandı. Ancak burada bazı iyi anılarım var."

"Sanırım buraya ilk kez geldiğimizde, daha önce yarıştığımız diğer pistlerden tamamen farklıydı. İşler yolundayken ve daha fazla yol tutuşuna sahipken burası güzel bir pist. Umarım bu sene pist üstünde daha fazla yol tutuşu olur ve gerçekten keyif alabiliriz." şeklinde cevap verdi.

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