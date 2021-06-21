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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Raikkonen: "Son zamanlardaki hızımız yoktu"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, Fransa GP sonrası verdiği demeçte Paul Ricard'da yeterince hızlı olmadıklarını dile getirdi.

Raikkonen: "Son zamanlardaki hızımız yoktu"

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, sıralama turlarında kırmızı bayraklar nedeniyle ilk bölümde elenmişti fakat pazar günkü yarışta yine gerilerde kaldı ve puan mücadelesi veremedi.

Aynı şekilde Antonio Giovinazzi de hafta sonunu puansız şekilde kapattı. Bu, İsviçreli ekibin iki yarışlık puan serisinin sonu anlamına gelirken, Raikkonen bu hafta sonu önceki kadar hızlı olmadıklarını dile getirdi.

Fin pilot şöyle dedi: "Son zamanlarda sahip olduğumuz iyi performansı neden burada gösteremediğimizi anlamamız gerekiyor."

"İyi başladım fakat kısa bir süre sonra lastik yönetiminde zorlandık. Bence herkes için aynıydı. Genel anlamda son dönemde keyif aldığımız o iyi tempoya sahip değildik."

"Orta lastiklerle geçiş yaptığımızda, hızımız çok daha iyiydi fakat o noktada zaten epey uzak kalmıştık. Mavi bayraklar nedeniyle zaman kaybettiğimiz için nihai pozisyonumuzla ilgili fark yaratamadık. Bu yarışı analiz edeceğiz ve Avusturya için nasıl gelişebiliriz bakacağız."

Giovinazzi de puan alacak hızları olmadığını kabul ediyor.

"Son birkaç yarıştan farklı şekilde bugün puan alabilecek hızımız yoktu. Dün, sıralama turlarında iyiydik bu yüzden bugün neler olduğunu anlamamız gerekiyor. İlk bölümde sert lastiklerle zorlandık ve orta lastiklere geçtiğimizde de yeterince ilerleme kaydedemedik. Kolay bir yarış değildi."

"Avusturya'da araca dönmek adına sabırsızlanıyorum. Orası farklı bir pist, farklı şartlar var ve umarım farklı ve daha iyi bir sonuç olur."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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