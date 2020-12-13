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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Son turum harika değildi"

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Raikkonen: "Son turum harika değildi"
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, Editör

Alfa Romeo F1 pilotu Kimi Raikkonen, sıralama turlarında attığı son turda hata yaptığını ve bu yüzden geride kaldığını belirtti.

Alfa Romeo'da Kimi Raikkonen, sıralama turlarını 16. sırada tamamladı ve ilk bölümde elenmekten kurtulamadı.

Diğer tarafta Antonio Giovinazzi, ikinci bölüme kalmayı başardı ve Sergio Perez tur atmadığı için 14. oldu.

Raikkonen, Perez'in cezasından ötürü bir sıra yukarı çıkacak ve yarışa 15. sıradan başlayacak.

Seansın ardından konuşan 2007 dünya şampiyonu, “Aslında araçta çok kötü hissetmedim, ancak birinci bölümdeki son turum harika değildi."

"İlk sektörler iyiydi ama son sektörde birkaç kerbe çıktım ve turumu mahvettim."

"Yarışta iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor. Üçüncü seansta biraz zorlanmıştık, ancak pazar günkü yarış tempomuzun iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

Bu yıl Raikkonen'i sıralama turları mücadelesinde mağlup eden Giovinazzi ise sonuçtan memnun olduğunu belirtti.

"Bu yıl yeniden Q2'ye kaldığım için mutluyum. Özellikle Q1'deki son turumun oldukça iyi olduğunu düşünüyorum."

"İkinci bölümdeki en iyi turumun iptal edilmesi üzücü: Çok agresif şekilde zorladım ve pist limitlerini ihlal ettim. Yine de bu durum hiçbir şeyi etkilemedi, çünkü son bölüme kalacak tempomuz yoktu."

"Sıralama turlarının ikinci bölümüne kalmak takım için büyük bir motivasyon. Sezonun son bölümünde bunu daha sık yaptık ve araç ile çalışma konusunda büyük bir ilerleme kaydettik."

"Yarışta neler yapabileceğimizi göreceğiz. Hedefimiz ilk turu iyi geçirmek ve ardından puan için savaşmak."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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