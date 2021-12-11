Raikkonen: "Son tura kadar normal bir cuma günüydü"

Kimi Raikkonen, cuma günkü son antrenman seansında aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak sağ arka tarafa hasar verdi.

Günün ardından açıklamalarda bulunan Raikkonen şöyle dedi: "Son tura kadar normal bir Cuma günü oldu."

"Her zaman yaptığımız gibi bir şeyler deniyorduk, neler olduğuna ve neyin işe yaradığına ya da yaramadığına bakıyordu. Kaza yaptığımda neredeyse tüm işlerimizi bitirmiştik."

"Herhangi bir kaçış alanının olmadığı bir noktada aracın arka tarafını kaybettim ve duvara çarptım. Fakat böyle şeyler olabiliyor."

"Değişikliklerden sonra pisti denemek ilginçti. Burada bir şeylerin değişmesi iyi oldu ve neden yapıldığını anlayabiliyorum ancak geçişin daha kolay olup olmayacağı konusunda pek emin değilim."

"Sonunda elimizdeki durum bu ve ve buna uyum sağlamamız gerekiyor."

Antonio Giovinazzi de yeni değişikliklerden keyif aldığını ve yakın bir sıralama turları beklediğini söyledi.

"Hafta sonumuza iyi bir başlangıç ​​yaptık ve genel olarak güzel bir gündü."

"İlk seanstan ikinci seansa iyi bir ilerleme kaydettik ve bu gece aynısını tekrar yapabilirsek, sıralama turları için iyi bir yerde olmalıyız."

"Yeni pist düzeni oldukça iyi görünüyor, bu araçlarla pek eğlenceli olmayan yavaş virajları, daha hızlı virajlarla değiştirdikleri için sürüş yapmak artık daha keyifli."

"Bunun geçişlere çok fazla yardımcı olup olmayacağını bilmiyorum ama çok daha hızlı olduğu kesin."

"Yarın ilginç bir gün olacak. Cidde'den aldığımız güçlü sonucun üzerine daha fazlasını eklemek istiyoruz. Orta gruptaki mücadele yakın olacak ve her şey birkaç ondalığa bağlı olacak. Yine de iyi bir gün geçireceğimize eminim."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images