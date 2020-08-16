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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Son bölüme kalacak hızımız vardı"

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Raikkonen: "Son bölüme kalacak hızımız vardı"
Ekleyen:
, Editör
16 Ağu 2020 06:36

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, ikinci bölüme kaldığı sıralama turlarının ardından görünenden çok daha iyi bir tempoları olduğunu söyledi.

Kimi Raikkonen, bu yıl şimdiye kadar yapılan yarışların hiçbirisinde sıralama turlarında son bölüme kalamamıştı. Ancak İspanya'da harika bir tur atarak 15. oldu ve son bölüme kaldı.

Fin pilot, ikinci bölümdeki iyi turunun ardından 14. oldu ve bu yılki en iyi start pozisyonunu kazandı.

Raikkonen, “Kesinlikle olumlu bir gündü. Araçta çok daha iyi hissettim ve bu da, istediğim gibi sürebilmem adına bana güven verdi."

"İkinci bölüme kaldık ve aslında daha fazlasını başarabilirdik. Ama maalesef daha fazla yumuşak lastik setimiz kalmadığı için orta lastikleri kullanmak zorunda kaldık."

"Belki üçüncü bölüme kalmak için savaşabilirdik ama şimdilik mutlu olmalıyız. Hızımız iyiydi ve umarım bunun üzerine ekleyebiliriz."

"Doğru yönde ilerliyoruz ve yarın puan alabilmek için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz." dedi.

Antonio Giovinazzi ise sonuncu oldu.

"Benim için en kolay sıralama seansı değildi. İlk turun sonunda kerblere çıktım ve orada, tabanın hasar görmüş olabileceğini düşünüyorum."

"Ne olduğunu kontrol etmemiz gerekecek. Şimdi yarış hakkında düşünmeliyiz. İyi bir stratejiyle bile 20. sıradan yükselmek zor olacak, ancak sahip olduğumuz her şeyi vereceğiz. "

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Editör Kemal Şengül

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