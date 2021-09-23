Raikkonen, Sochi'de iyi bir yarış çıkarmak istiyor

Cuma gününün ardından COVID-19 testinin pozitif çıkmasından ötürü Hollanda Grand Prix'sinden çekilen Kimi Raikkonen, İtalya Grand Prix'sinde de yine piste çıkamamıştı.

Fin pilot, kendisini iki hafta karantinada tuttu ve bu hafta sonu yapılacak Rusya GP ile birlikte pistlere geri dönecek.

Raikkonen, yarış öncesi verdiği demeçte şöyle dedi: "İki yarışı kaçırdıktan sonra yeniden araca döneceğim için mutluyum. Açıkçası kimse testinin pozitif çıkmasını istemez fakat öyle oldu e kurallara uymak zorunda kaldım. Fakat şimdi hepsi geride kaldı ve tek odak noktam Sochi."

"Takım son birkaç yarışta potansiyelini biraz gösterdi. Şimdi bunu iyi bir sonuca dönüştürmemiz gerekiyor. Dönüşümün farklı olacağını düşünmüyorum, sadece işimi yapmayı ve iyi bir yarış çıkarmayı istiyorum."

Raikkonen'in yokluğunda hem Hollanda hem de İtalya GP sıralama turlarında güçlü performans gösteren Antonio Giovinazzi ise bu sonuçları puana dönüştüremedi.

Giovinazzi, "Bu hafta sonu bize, son birkaç yarışta yakın olduğumuz iyi sonuçlar elde etme konusunda bir şans daha sunuyor."

"Araca geri döneceğim için heyecanlıyım. Hem Zandvoort hem de Monza, ne kadar hızlı olduğumuzu ve gridin önünde savaşabileceğimizi gösterdi. Ne yazık ki, her iki seferde de işler planladığımız gibi gitmedi."

"Fakat bu pozitif noktaları geliştirebilir ve Sochi'de bazı puanlar alabiliriz. Bu iki yarışta, sahip olduğumuz her şeyi ortaya koyacağız." dedi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41