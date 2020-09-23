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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Sochi için hedefimiz puan almak"

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Raikkonen: "Sochi için hedefimiz puan almak"
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, Editör

Alfa Romeo F1 pilotu Kimi Raikkonen, bu hafta sonu yapılacak Rusya Grand Prix'si için hedefinin puan almak olduğunu söyledi.

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen bu yılki ilk puanlarını Mugello'da aldı ve Alfa Romeo'nun son yarışlardaki iyi performansını puanla süsledi.

Ancak çok sayıda aracın yarış dışı kaldığı bir yarıştı ve bu da Fin pilotun puan kazanmasına katkı sağladı.

Raikkonen, bu hafta sonu yapılacak Sochi yarışında bu performansı devam ettirmek istediğini söyledi.

"Bazı nedenlerden dolayı Sochi'deki yarışlarla ilgili  hoş anılarım yok. Genellikle bu pistte hiç şansım olmadı."

"Ama geçmişi sık sık hatırlayanlardan biri değilim. Nasıl iyi bir hafta sonu geçirebileceğimize ve araçtan en iyi şekilde nasıl yararlanacağımıza odaklanıyorum."

"Önceki birkaç yarışta sıralama turlarının ikinci bölümüne kalmayı başardım. Bu, rakiplerimizin gerisinde kalmadığımızı ve puan için savaşabileceğimizi gösteriyor. Bu hafta sonu için hedef bu."

Antonio Giovinazzi ise şunları ekledi:  “Bu hafta sonu araca dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum çünkü son yarışla ilgili çok fazla hayal kırıklığım var. Kimi'ye baktığımızda, aracın iyi bir sonuç alma potansiyeli olduğunu görüyoruz. Oysa Mugello yarışı benim için sadece birkaç viraj sürdü. Direksiyona geri dönmek, Cumartesi günü sıralama turlarında ikinci bölüme kalmak ve Pazar günü puan kazanmak istiyorum."

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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