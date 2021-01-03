Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Haberler

Raikkonen: "Sıralama veya yarış ayarı yapmak bir fark yaratmıyor"

paylaşım
yorumlar
Raikkonen: "Sıralama veya yarış ayarı yapmak bir fark yaratmıyor"
Ekleyen:
, Editör

Kimi Räikkönen, düşünülenin aksine sıralama veya yarış ayarı yapmanın çok büyük bir fark yaratmadığını düşünüyor.

Formula 1'de sık sık sürücüler, pazar günü mümkün olan en iyi performansı almak adına yarış ayarı yaptıklarını ya da yarışa önlerden başlayabilmek için sıralama ayarlarına odaklandıklarını söylüyorlar.

Ancak Räikkönen bunu anlamadığını, çünkü birini seçmenin gerçekten fark yaratmadığını, dolayısıyla da bunda bir mucizevi bir şey olmadığını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Raikkonen, "Sihirli değil. İnsanlar sıralama turlarına neden daha fazla vurgu yapmadığımızı soruyorlar... Son on yılda anladım ki bir fark yok."

"Sıralama turlarında sizi daha hızlı yapacak bir şey yaptığınız için yarışta daha yavaş olmazsınız. Ya da tam tersi olmaz. Belki geçmişte böyleydi, ama hatırlayabildiğim kadarıyla durum tam olarak böyle değil. Sadece bazen oluyor." dedi.

2019'un ikinci yarısından bu yana düşüşlerini duyduramayan Alfa Romeo için 2020 çok zor bir yıldı. Sezonu 8 puanla tamamlayarak 8. oldular. Bu puanlardan dördü Raikkonen'den, dördü ise takım arkadaşından geldi.

Q2'ye ulaşmanın Alfa Romeo için büyük başarı olduğu yılda, her iki aracın da Türkiye'de Q3'e kalması, İsviçreli ekip için yılın en önemli olaylarından biriydi.

Finlandiyalı pilot, o hafta sonunu değerlendirerek, "Diğerleri zorlu koşullarda bizden daha fazla zorluk çekmiş olabilir. Olay büyük ölçüde lastiği iyi idare etmek ve onları çalıştırmakla ilgiliydi."

“Yağmur lastiklerini yeterince ısıtmak çok zordu. Bu yüzden belki iyi çıktık ama yarışta puan alabilmeyi sıralamalarda sonuncu olmaya tercih ederim. O zamanlar dediğim gibi, yağmur lastiklerinde o kadar kötü değildik ama orta lastiklere geçmemiz gerektiğinde geri kaldık. "

"Ondan sonrası daha çok araca bağlı. Aracınız daha iyiyse o zaman büyük fark yaratır." dedi.

Russell, Mercedes'le yarışından çıkardığı önemli dersleri açıkladı

Önceki haber

Russell, Mercedes'le yarışından çıkardığı önemli dersleri açıkladı

Sonraki haber

Mazepin F1 çalışmalarında yalan makinesi sensörlerinden yararlanıyor

Mazepin F1 çalışmalarında yalan makinesi sensörlerinden yararlanıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Zeynep Temel

Çok Okunanlar Bugün

Motorsport.com Türkiye "Yılın Enleri" anketi sonuçlandı
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Motorsport.com Türkiye "Yılın Enleri" anketi sonuçlandı

Russell, Mercedes'le yarışından çıkardığı önemli dersleri açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell, Mercedes'le yarışından çıkardığı önemli dersleri açıkladı

Mazepin F1 çalışmalarında yalan makinesi sensörlerinden yararlanıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mazepin F1 çalışmalarında yalan makinesi sensörlerinden yararlanıyor

Raikkonen: "Sıralama veya yarış ayarı yapmak bir fark yaratmıyor"
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Raikkonen: "Sıralama veya yarış ayarı yapmak bir fark yaratmıyor"

Michael Schumacher hakkında bilinmeyenler
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Michael Schumacher hakkında bilinmeyenler

S Sport Plus'ta büyük indirim!
GENEL GENEL / Son dakika

S Sport Plus'ta büyük indirim!

Vettel: "Gelecek için sabırsızlanıyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Gelecek için sabırsızlanıyorum"

Webber: "Russell'ın formu, Hamilton'la görüşmelerde Wolff'un lehine oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Webber: "Russell'ın formu, Hamilton'la görüşmelerde Wolff'un lehine oldu"

Son Haberler

Mazepin F1 çalışmalarında yalan makinesi sensörlerinden yararlanıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Mazepin F1 çalışmalarında yalan makinesi sensörlerinden yararlanıyor

Raikkonen: "Sıralama veya yarış ayarı yapmak bir fark yaratmıyor"
F1 Formula 1 / Haberler

Raikkonen: "Sıralama veya yarış ayarı yapmak bir fark yaratmıyor"

Russell, Mercedes'le yarışından çıkardığı önemli dersleri açıkladı
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell, Mercedes'le yarışından çıkardığı önemli dersleri açıkladı

Motorsport.com Türkiye "Yılın Enleri" anketi sonuçlandı
F1 Formula 1 / Özel Haber

Motorsport.com Türkiye "Yılın Enleri" anketi sonuçlandı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Motorsport.com Türkiye "Yılın Enleri" anketi sonuçlandı

3s
2
Formula 1

Russell, Mercedes'le yarışından çıkardığı önemli dersleri açıkladı

2s
3
Formula 1

Mazepin F1 çalışmalarında yalan makinesi sensörlerinden yararlanıyor

28 dk
4
Formula 1

Raikkonen: "Sıralama veya yarış ayarı yapmak bir fark yaratmıyor"

1s
5
Formula 1

Michael Schumacher hakkında bilinmeyenler

6s

Son Haberler

Mazepin F1 çalışmalarında yalan makinesi sensörlerinden yararlanıyor
F1

Mazepin F1 çalışmalarında yalan makinesi sensörlerinden yararlanıyor

Raikkonen: "Sıralama veya yarış ayarı yapmak bir fark yaratmıyor"
F1

Raikkonen: "Sıralama veya yarış ayarı yapmak bir fark yaratmıyor"

Russell, Mercedes'le yarışından çıkardığı önemli dersleri açıkladı
F1

Russell, Mercedes'le yarışından çıkardığı önemli dersleri açıkladı

Motorsport.com Türkiye "Yılın Enleri" anketi sonuçlandı
F1

Motorsport.com Türkiye "Yılın Enleri" anketi sonuçlandı

Yamamoto: "Umarım FIA, COVID-19 aşısını zorunlu kılmaz"
F1

Yamamoto: "Umarım FIA, COVID-19 aşısını zorunlu kılmaz"

Son Videolar

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.