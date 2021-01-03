Raikkonen: "Sıralama veya yarış ayarı yapmak bir fark yaratmıyor"

Formula 1'de sık sık sürücüler, pazar günü mümkün olan en iyi performansı almak adına yarış ayarı yaptıklarını ya da yarışa önlerden başlayabilmek için sıralama ayarlarına odaklandıklarını söylüyorlar.

Ancak Räikkönen bunu anlamadığını, çünkü birini seçmenin gerçekten fark yaratmadığını, dolayısıyla da bunda bir mucizevi bir şey olmadığını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Raikkonen, "Sihirli değil. İnsanlar sıralama turlarına neden daha fazla vurgu yapmadığımızı soruyorlar... Son on yılda anladım ki bir fark yok."

"Sıralama turlarında sizi daha hızlı yapacak bir şey yaptığınız için yarışta daha yavaş olmazsınız. Ya da tam tersi olmaz. Belki geçmişte böyleydi, ama hatırlayabildiğim kadarıyla durum tam olarak böyle değil. Sadece bazen oluyor." dedi.

2019'un ikinci yarısından bu yana düşüşlerini duyduramayan Alfa Romeo için 2020 çok zor bir yıldı. Sezonu 8 puanla tamamlayarak 8. oldular. Bu puanlardan dördü Raikkonen'den, dördü ise takım arkadaşından geldi.

Q2'ye ulaşmanın Alfa Romeo için büyük başarı olduğu yılda, her iki aracın da Türkiye'de Q3'e kalması, İsviçreli ekip için yılın en önemli olaylarından biriydi.

Finlandiyalı pilot, o hafta sonunu değerlendirerek, "Diğerleri zorlu koşullarda bizden daha fazla zorluk çekmiş olabilir. Olay büyük ölçüde lastiği iyi idare etmek ve onları çalıştırmakla ilgiliydi."

“Yağmur lastiklerini yeterince ısıtmak çok zordu. Bu yüzden belki iyi çıktık ama yarışta puan alabilmeyi sıralamalarda sonuncu olmaya tercih ederim. O zamanlar dediğim gibi, yağmur lastiklerinde o kadar kötü değildik ama orta lastiklere geçmemiz gerektiğinde geri kaldık. "

"Ondan sonrası daha çok araca bağlı. Aracınız daha iyiyse o zaman büyük fark yaratır." dedi.