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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Sıralama turlarında daha iyi olmamız gerekiyor"

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Raikkonen: "Sıralama turlarında daha iyi olmamız gerekiyor"
Ekleyen:
, Editör

Alfa Romeo F1 pilotu Kimi Raikkonen, sıralama turlarında daha iyi olmak istediklerini söyledi.

Rusya GP sıralama turlarında spin atarak son zaman turunu kaydedemeyen Kimi Raikkonen, 20. sırada kalmıştı.

Fin pilot yarışta da orta bölümün arkasında yarıştı ve sonuç olarak 14. sırada finiş gördü.

2007 dünya şampiyonu, "Aslında, araç iyi görünüyordu. Yavaş bir pit stop nedeniyle vakit kaybettik ama bunun sonucu etkilediğini sanmıyorum. Hızımız vardı, ama bu pistte geçiş yapmak çok zor. Önümde üç araç vardı, ama onları geçsem bile 10. sıra çok daha uzaktaydı."

"Bugün elimizden gelen her şeyi yaptık. Başarısız performansın nedeni sıralama turlarındaki problemlerdi, çünkü arkadan başlamak zorunda kaldım."

"Dün fena değildi ancak sıralama turlarında temiz bir tur atamadık. Durum böyleyken kendinizi bulunduğum yerde buluyorsunuz. Bu hafta sonu yeterince hızlı olmasak da hissiyattan memnun kaldım."

14. sıra için mücadeleden zevk alıp almadığı sorusuna Raikkonen, "Bilmiyorum. Her şeyimi verdim. Bazı noktalarda hızımız oldukça iyiydi, ancak pitlerdeki zaman kaybını ve dün yaşadığım sorunları telafi etmek için yeterli değildi. Araç yarışın çoğunda iyi çalıştı, ama daha fazla hız elde etmek gerekiyor."

"Bugün en fazla 11. veya 12. sıralarda bitirebilirdim. Antonio birkaç saniye önümde 11. oldu ama onuncu sıra ulaşılamazdı. Yine de aracın yarışta hızlı olduğunu gösterdik ve bu, sonraki yarışlar için olumlu bir şey." yanıtını verdi.

Geleceğiyle ilgili yeni bir haber olup olmadığı sorusuna Raikkonen, "Hayır. Dün yoktu ve bugün de yok." yanıtını verdi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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