Raikkonen, sıralama sonucundan memnun

Kimi Raikkonen sıralama turlarını dokuzuncu en hızlı isim olarak tamamlamıştı ancak Charles Leclerc'in cezasıyla sekizinci başlayacak.

Fin pilot son yedi yarıştan puansız ayrıldı ve bu hafta sonu gösterdikleri performanstan memnun olduğunu dile getirdi.

Raikkonen, "Sıralama turları sonucundan memnunuz. Orta gruptaki mücadele çok yakın, hızınızdaki çok küçük bir fark bile pek çok pozisyon kazanmanıza yardım ediyor. Dokuzuncu en hızlı zamanı yaptım, yarışta ne olacağını göreceğiz."

"Daha iyisini yapmanın mümkün olduğunu hissediyorum. Yarışın nasıl sonuçlanacağını söylemek zor, ancak iyi performans göstermeye ve pazar günü güçlü sonuçlar elde etmeye çalışacağız." dedi.

Raikkonen yarışa dakikalar kala ise kendisine verilen destekten memnun olduğunu söyledi.

“Interlagos'un büyük bir tarihi var. Ve bu pistle ilgili güzel anılarım var. Şampiyonluğu burada kazandım. Özel bir gündü. Her zaman çok fazla seyirci var ve aktif olarak sizi destekliyorlar. Brezilyalılar Formula 1'i seviyor."

"Burada çok fazla fanım olması harika. Ben çok sakinim ve Brezilyalılar çok duygusallar. Yani birbirimiz için harikayız. Umarım bugün iyi bir iş yarış olur."