Raikkonen, simülatörde Alfa Romeo için yoğun çalışmalar yapmaya başlamış

Formula 1'de uzun yıllardır mücadele eden Kimi Raikkonen, şimdiye kadar 340 yarışa katıldı ve oldukça büyük bir deneyime sahip.

Fin pilot, 2007'de şampiyon oldu, bu süreçte 21 yarış kazandı ve 103 kez de podyuma çıkarak önemli başarılar yakaladı.

Fakat Raikkonen, her fırsatta Formula 1'i bir eğlence ve hobi olarak gördüğünü söylüyordu. Ancak bu durum biraz değişmişe benziyor.

Sezon sonunda emekli olacağına dair ciddi spekülasyonlar bulunan Raikkonen, İsviçre'deki takım fabrikasında epey vakit geçiriyor ve simülatör çalışmaları yürütüyor.

Simülatör çalışmaları, modern Formula 1 dünyasında epey önemli bir yere sahip. Takım patronu Frederik Vasseur'e göre Raikkonen, Alfa Romeo'nun simülatöründe yoğun şekilde çalışıyor.

Vasseur, Formula 1 dergisine verdiği röportajda "Kimi, simülatör programımızın yapı taşlarından biri haline geldi."

“Son aylarda bu konuda büyük adımlar attık ve Kimi gerçekten bir lider rolü üstleniyor. Her yarıştan önce ve sonra fabrikada bu kadar sıkı çalıştığını görmek güzel. Bu onun hâlâ çok motive olduğu anlamına geliyor” dedi.

Vasseur, Raikkonen'in kendisinden istenen her görevi sorunsuz şekilde yerine getirdiğini de ekliyor.

Vasseur, "Kimi'den sabah 8'de simülatörde olmasını istersek, sabah 8'de zinde bir şekilde orada oluyor. Hatta bunu yüzünde bir gülümseme ile yapıyor!" diyerek gülümsedi.

Raikkonen bu yıl şimdiye kadar iki puan almayı başardı ve takım arkadaşı Antonio Giovinazzi ise bir puan toplayabildi.

Alfa Romeo şu anda şampiyonayı 9. sırada götürüyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, passes Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images