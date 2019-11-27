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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen, sezonu iyi bir sonuçla bitirmek istiyor

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Raikkonen, sezonu iyi bir sonuçla bitirmek istiyor
Ekleyen:
, Editör
27 Kas 2019 17:20

Kimi Raikkonen, 2019 Formula 1 sezonunun son yarışından iyi bir sonuçla ayrılmak istediğini söyledi.

Alfa Romeo sezona iyi başlamasına rağmen bunu devam ettiremedi ve sezon ortasında çoğu yarıştan puansız ayrıldı.

Ancak Raikkonen ve takımı Alfa Romeo, dördüncü ve beşinci oldukları Brezilya GP ile birlikte yeniden orta gruptaki mücadeleye geri döndü.

Kimi Raikkonen, sezonun son yarışını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

2012'de Abu Dhabi'yi kazanan Raikkonen, "Abu Dhabi'de yapılacak sezonun son yarışını sabırsızlıkla bekliyorum. Brezilya'daki sonuç takımdaki herkes için cesaret vericiydi ve şimdi sezonu iyi şekilde bitirmek istiyoruz."

"Tabii ki tatili sabırsızlıkla bekliyorum ama şu anda tamamen önümüzdeki hafta sonuna odaklandım. İyi bir sonuç alabileceğimizi biliyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Antonio Giovinazzi ise, "Bu hafta sonu Formula 1'deki ilk sezonum bitecek. Bu hafta sonu mümkün olan en iyi performansı göstermeye çalışacağız. Abu Dabi'deki yarış, iyi bir sonuç beklediğimiz mücadelelerden birisi. Son yarışta, orta grubun başında mücadele edebileceğimizi gösterdik. Umarım sezonu bir kez daha güçlü bir yarışla bitiririz." dedi.

Son olarak Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, “Son yarışın mükemmel sonucundan sonra Abu Dhabi'ye iyi bir ruh hali içinde gideceğiz. Son yarışta neşeli bir ruh ve pozitif bir enerji yakalamak çok önemli. Takımlar şampiyonasında sekizinci sıradayız ve bu hafta sonu iyi bir sonuç almak istiyoruz. Bu, kış ayları ve 2020 sezonu için çok önemli olacak." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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