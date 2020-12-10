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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Sezona başlarken istediğimiz şey bu değildi"

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Raikkonen: "Sezona başlarken istediğimiz şey bu değildi"
Ekleyen:
, Editör

Alfa Romeo F1 pilotu Kimi Raikkonen, bu yıl istedikleri ilerlemeyi ve performansı gösteremediklerini kabul ediyor.

Alfa Romeo, geçen yıl büyük bir adım atmayı başarmıştı ancak bu yıl beklenenin çok altında bir performans sergiledi.

İtalyan ekip sadece 8 puan toplayabildi ve şampiyonada 10 takım arasında yedinci sırada yer alıyor.

Bu yıl sadece 4 puan alabilen Raikkonen, bu yıl istedikleri sonuçları alamadıklarını kabul etti.

Fin pilot, "Sezon başlamadan önce beklediğimiz ya da istediğimiz şey kesinlikle bu değildi. Testlerin ardından olmak istediğimiz yerde olmadığımız netleşti, ama açıkçası umduğumuz kadar hızlı olmamamızın pek çok sebebi var."

"Elbette bu durum kesinlikle hayal kırıklığı yaratıyor. Ama bu sezon böyleydi, yakında bitecek ve her şeye sıfırdan başlayacağız. Tabii ki 2021'e hazırlanırken, durumu düzeltmek için çok fazla çalışma yapılması gerekiyor. Ancak önümüzde bir yarış daha var, ardından biraz dinlenip gelecek sezon için hazırlanmaya başlayacağız."

"Açıkçası bunlar harika sonuçlar değiller ve dürüst olmak gerekirse araçlarımızdan en iyisini çıkarsak bile tıpkı geçen hafta olduğu gibi ilk on içinde olmayacağız. Ama burada daha iyisini yapmaya ve neler elde edebileceğimizi görmeye çalışacağız." dedi.

Raikkonen uzun yıllar podyum ve galibiyetler için savaştıktan sonra, şimdi gridin arkasında mücadele ediyor.

Bu konuyla ilgili Fin pilot, "Hayal kırıklığına uğradığımı söyleyemem. Fakat istediğimiz yerden çok uzaktayız."

"Sanırım geçen yıl oldukça iyi bir iş çıkardık, ama yılın ilerleyen kısmında kesinlikle istediğimiz yerde değildik. Bu yıl için umutlar daha yüksekti. Ama çok geçmeden öyle olmadığı açıktı."

"Sadece çalışmalı ve gelecek yıl daha iyi bir iş çıkarmaya çalışmalıyız ama bu hep böyledir. Bazı yıllar pek çok nedenden dolayı daha zor geçer ve bu sporda araçlar büyük fark yaratıyor. Her yıl hayal kırıklığı yaratan, iyi olan ya da orta seviyede olan sonuçlar vardır. Ama bunlar oyunun birer parçası." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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