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Formula 1 / Son dakika

"Raikkonen sezon sonunda emekli olacak"

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"Raikkonen sezon sonunda emekli olacak"
Ekleyen:
, Главный редактор
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Ağu 2020 11:36

InsideRacing.com'un özel haberine göre Kimi Raikkonen, 2020 Formula 1 sezonunun ardından emekli olacak.

Kimi Raikkonen, 17 Ekim'de 41 yaşına girecek ve Alfa Romeo Racing'le olan kontratı sezon sonunda bitiyor.

Alfa Romeo, son yıllarda ilerleme kaydetmeyi başarsa da bu yıl Haas ve Williams ile birlikte gridin en yavaş takımlarından bir tanesiydi.

Fin pilot, Macaristan'daki sıralama turlarını son sırada tamamladı ve Britanya'da da yine ilk bölümde elendi.

InsideRacing.com'un özel haberine göre Raikkonen, 2020 sonunda Formula 1'den emekli olacak.

Habere göre Raikkonen, Alfa Romeo'yu bu sezon sonunda takımdan ayrılacağı konusunda bilgilendirdi.

Şimdilik Raikkonen tarafından resmi bir açıklama gelmedi ancak Fin sürücü bu yıl henüz puan alamadı ve gelecek yıl da aynı araçlar kullanılacak.

Fin pilotun yerini kimin alacağı bilinmiyor ancak Sebastian Vettel'in Racing Point kararına göre Sergio Perez Alfa Romeo'ya gelebilir.

 
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Seri Formula 1
Pilotlar Kimi Raikkonen Şimdi al
Takımlar Alfa Romeo
Editör Кирилл Качнов

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