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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Raikkonen, Sainz'ı geçemediği için hayal kırıklığı yaşıyor

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Raikkonen, Sainz'ı geçemediği için hayal kırıklığı yaşıyor
Ekleyen:
, Editör
18 Kas 2019 08:21

Kimi Raikkonen, yarışın son bölümünde Carlos Sainz'ı geçemediği için hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi.

Kimi Raikkonen sekizinci sıradan başladığı yarışta iyi bir performans sergiledi ve beşinciliğe kadar yükseldi.

Ancak son bölümde lastikleri biten McLaren pilotu Carlos Sainz'ı geçmeyi başaramadı. Fin pilot, eğer Sainz'ı geçebilseydi podyuma çıkabilirdi.

Bununla birlikte Raikkonen, bu durumun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını kabul etti.

“Takım olarak sezonun en iyi sonucunu kutlayabilmek harika. Bu gerçekten olumlu bir gün oldu ve sonunda ortaya koyduğumuz çabaların karşılığını aldık."

"Yarışın çoğunda kendi başımıza ilerledik fakat sonunda mücadelenin tam ortasındaydık."

"Podyumun son basamağı için Sainz'i geçemediğimiz için hayal kırıklığına uğradım. Aslında bunu yapabilecek hızımız vardı, iki iyi deneme yaptık ama geçemedik."

"Her zaman daha fazlasını istiyorsunuz. Ama sonunda her iki araçla da iyi puanlar almak güzeldi."

Frederic Vasseur ise sonuçtan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“Bu sonuçtan mutlu olabilir ve gurur duyabiliriz. Her iki aracı da podyumun hemen sonraki basamaklarına getirmek takımın çabaları için harika bir ödül oldu."

"Şanssız yarışların ardından başımızın düşmesine  izin vermedik ve şimdi de bizim için sezonun en iyi sonucunu kutlayabiliriz."

"Bugün öne çıkan tek bir faktör yoktu, sadece herkes iyi bir iş çıkardı. Sürücülerimiz, pit stoplar, pit duvarı ve fabrikadaki herkes çok iyiydi."

"Son birkaç yarışta iyi bir ilerleme kaydettik. Şimdi Abu Dabi'de bir başka iyi yarış geçirmek için sabırsızlanıyoruz."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Editör Kemal Şengül

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