Raikkonen, Sainz'ı geçemediği için hayal kırıklığı yaşıyor

Kimi Raikkonen sekizinci sıradan başladığı yarışta iyi bir performans sergiledi ve beşinciliğe kadar yükseldi.

Ancak son bölümde lastikleri biten McLaren pilotu Carlos Sainz'ı geçmeyi başaramadı. Fin pilot, eğer Sainz'ı geçebilseydi podyuma çıkabilirdi.

Bununla birlikte Raikkonen, bu durumun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını kabul etti.

“Takım olarak sezonun en iyi sonucunu kutlayabilmek harika. Bu gerçekten olumlu bir gün oldu ve sonunda ortaya koyduğumuz çabaların karşılığını aldık."

"Yarışın çoğunda kendi başımıza ilerledik fakat sonunda mücadelenin tam ortasındaydık."

"Podyumun son basamağı için Sainz'i geçemediğimiz için hayal kırıklığına uğradım. Aslında bunu yapabilecek hızımız vardı, iki iyi deneme yaptık ama geçemedik."

"Her zaman daha fazlasını istiyorsunuz. Ama sonunda her iki araçla da iyi puanlar almak güzeldi."

Frederic Vasseur ise sonuçtan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“Bu sonuçtan mutlu olabilir ve gurur duyabiliriz. Her iki aracı da podyumun hemen sonraki basamaklarına getirmek takımın çabaları için harika bir ödül oldu."

"Şanssız yarışların ardından başımızın düşmesine izin vermedik ve şimdi de bizim için sezonun en iyi sonucunu kutlayabiliriz."

"Bugün öne çıkan tek bir faktör yoktu, sadece herkes iyi bir iş çıkardı. Sürücülerimiz, pit stoplar, pit duvarı ve fabrikadaki herkes çok iyiydi."

"Son birkaç yarışta iyi bir ilerleme kaydettik. Şimdi Abu Dabi'de bir başka iyi yarış geçirmek için sabırsızlanıyoruz."