Raikkonen, Rusya Grand Prix'siyle yarışlara dönecek

Kimi Raikkonen, COVID-19'a yakalanmasının ardından Hollanda Grand Prix'sinden çekilmek zorunda kalmış ve kendisini karantinaya almıştı.

Sonrasında özel bir uçakla evine dönmesine izin verildi ve burada karantina sürecini devam ettirdi.

Raikkonen, bu sebeple Monza yarışını da kaçırmıştı. Her iki yarışta da Fin pilotun yerini takımın yedek pilotu Robert Kubica aldı.

Sezon sonunda emekli olacak Raikkonen, Rusya Grand Prix'sinde direksiyona geri döneceğini doğruladı.

2007 dünya şampiyonu, yaptığı paylaşımda, "Oldukça yiyim. Bir sonraki Grand Prix'de görüşürüz." yazdı.

Sochi Autodrom'daki Rusya Grand Prix'si 24-26 Eylül'de yapılacak ve Raikkonen daha önce iki kez Sochi'de podyuma çıkmayı başarmıştı.