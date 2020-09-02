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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Robin, şu anda kartingi 'eğlenmek için' yapıyor"

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Raikkonen: "Robin, şu anda kartingi 'eğlenmek için' yapıyor"
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, Editör

Kimi Raikkonen, oğlu Robin'le karting yapmasının temel sebebinin "eğlenmek" olduğunu belirtti.

Kimi Raikkonen, Instagram hesabından sık sık oğlu Robin'le karting yaparken çekilmiş fotoğraflarını ya da video kliplerini paylaşıyor.

Bu görüntülerde Kimi ve oğlu Robin, birlikte karting yaparken görülüyor. Ayrıca Fin pilot, oğluyla pek çok farklı etkinlik de yapıyor.

Tüm bunlar, Robin'in gelecekte motor sporlarında yer alabileceği anlamına gelebilir. Ancak 2007 F1 dünya şampiyonu, "şimdilik" bunu düşünmediklerini ve sadece zevk için yarıştıklarını söyledi.

Kimi, Sport1'e verdiği demeçte, "İkimiz de eğleniyoruz, bu yüzden piste kronometre ile gitmiyorum."

"İstediği gibi sürmesine izin veriyorum. Baskı yok, sadece eğlence amaçlı. Elbette, birkaç yıl içinde yarışlara ciddi bir şekilde katılmak isterse, o zaman her değişecek ama şimdi sadece eğleniyoruz."

Finlandiya'da neden bu kadar çok ünlü yarışçı olduğu sorusuna Raikkonen, “Motor sporları, özellikle de ralli Finlandiya'da çok popüler. Ek olarak çoğu genç, küçük yaşlarda araç kullanma fırsatına sahip. Kırsal kesimde, on yaşında bile araç sürebilirsiniz ve mahallede dolaşabilirsiniz. Çünkü kimse sizi yakalayamaz. Sonuç olarak, Finliler araç kullanmayı çocukluktan öğreniyorlar."

"Arabaların çoğu otomatik vites olduğu için artık sürmek çok daha kolay. Araç sürmeye başladığımda manuel vites kullanmak zorunda kaldım. Robin'in artık böyle bir derdi yok." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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