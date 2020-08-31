Raikkonen: "Puan alamıyorsak kaçıncı olduğumuzun önemi yok"

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, yarışta Ferrari motoru kullanan en iyi sürücüydü ancak puan barajının dışında kaldı ve 12. oldu.

İki Ferrari sürücüsünü de geride bırakan Fin pilot, sonuçtan ötürü mutlu olmadığını belirtti.

Raikkonen, "Sonuç hâlâ hayal kırıklığı yaratıyor. Puan kazanamazsanız, yarıştan hiçbir şey alamazsınız. Her şey bu kadar basit. 12. veya sonuncu olmak umrumda değil. Eğer puan alamadıysam benim için hiçbir şey ifade etmiyor."

"Araç iyiydi ancak AlphaTauri'yi geçmek için yeterli düzlük hızımı yoktu. Ayrıca son turlarda lastikte bir yanık bölge de oluştu."

"Yarışta bacağıma bir şeyler geliyordu. Bilmiyorum, su veya başak bir şey sızdı." dedi.

Ferrari pilotlarının önünde olmasının mutluluk verici olup olmadığı sorusuna, "Hayır. Çünkü sonuç hâlâ üzücü. 16. veya daha geride bitirsem tabii ki daha kötü olurdu. Ama aracın durumu şu anda bu. Daha fazlasını yapmak için yeterli hıza sahip değil."

"Başlangıçta motorun durmasını engelleyen sistem devreye girdi ve birkaç sıra kaybettim. Ama bunun nihai sonuç üzerinde etkisi olduğunu düşünmüyorum."

"Sonra AlphaTauri sürücülerinin arkasında sıkışıp kaldığım ana kadar araçta iyi bir hıza sahiptim. İkinci sektörde daha hızlı olduğumu hissettim ancak düzlükte o aracı geçmenin yolu yoktu. İkinci sektörde araç iyiydi ancak birinci ve üçüncü sektörde de yeterince hızlı değildik." yanıtını verdi.

Monza için ne düşündüğü sorusuna Raikkonen, "Kendimizi hangi pozisyonlarda bulacağımızı göreceğiz. Kolay olacağını sanmıyorum. Fakat elimizden gelen her şeyi yapacağız. Daha iyi ya da daha kötü olabiliriz. Belki de burası gibi oluruz. Monza'ya gitmeli ve araçtan en iyi şekilde faydalanmalıyız. Neler olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.