Raikkonen: "Puan alacak hızımız yoktu"

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, Britanya'da gerçekleştirilen yarışta 13. sıradan güzel bir start alarak 9. sıraya kadar çıkmıştı.

Sonrasında yükselen isimlerle beraber ilk onun dışına düşen Fin pilot bitime yaklaşık yedi tur kala Sergio Perez'le temas yaşadı ve spin atmasının ardından 15. sırada finiş gördü.

Raikkonen şöyle konuştu:"Silverstone'un bizim için kolay bir yarış olmayacağını düşünüyordum ve öyle de oldu. Başladıktan sonra oldukça iyi ilerledik ve mücadele etmeye çalıştık ancak yeterli olmadı. Belki başka bir pistte biraz daha yukarıda olabiliriz."

"Yarış boyunca bazı savaşlar verdik ve daha hızlı olsa bile Sergio'yu uzun süre geride tutmayı başardım. Sonunda birkaç virajı yan yana geçtik. Bir önceki virajda dış taraftaydım ve sonrasında içerideydim. Neler olduğunu bilmiyorum, belki de birbirimizi görmedik... Sonunda spin attım ve hepsi bu."

"Başka yerlerde bana epey boşluk bıraktı ama orada beni gördü mü yaksa görmedi mi bilmiyorum. Oradaydım, sonra aniden döndü ve spin attım. Fakat pozisyon savaşı vermeyi tercih ederim. Sonuçta 11. veya 12. sıra bize pek yardım etmiyor."

Raikkonen, Perez'le temasa kadar yarışının iyi gittiğine dikkat çekti.

"Evet, o olay öncesine kadar yarış bizim için iyi gidiyordu. Bizim için zor bir gün olacağını biliyorduk ama iyi başladık ve bir süre ilk onda gittik."

"Sergio ile büyük bir savaş verdik, birkaç viraja yan yana girdik ve sonra aniden bana yer kalmadı. Araç spin attı ve benim için her şey bitti. Sonuç olarak, çok fazla savunma yapmak zorunda kaldık fakat yine de ilk on içerisine girecek durumda değildik."

"Umarım ilerleyen pistler aracımıza daha çok uyar."

Antonio Giovinazzi de yarışı 13. sırada noktaladı ve hayal kırıklığı yaşadı.

"Yarış uzundu ve çok ilginç değildi. İyi bir tempoda sürüyordum ancak belirleyici anda her şeyi doğru yapamadım. Pit stoptan önce Tsunoda'nın önündeydim fakat Russell'ın arkasında kaldım ve onu geçmeyi başaramadım. Silverstone'da geçiş yapmak zor ve Tsunoda puan alırken, bizim alamamamız yazık oldu."

"Sonuç çıkarmamız ve Macaristan Grand Prix'si için hazırlanmamız gerekiyor. Orada yavaş virajlar var ve uzun düzlükler yok, bu yüzden bu pist bize daha çok uyabilir."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images