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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen, Portimao'da puan almayı istiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, bu hafta sonu yapılacak Portimao yarışında şansın da yardımıyla puan alabilecekleri görüşünde.

Raikkonen, Portimao'da puan almayı istiyor

Kimi Raikkonen, bu yılın ilk iki yarışında puan almaya çok yaklaştı ve hatta Imola'da ilk ona girmeyi dahi başardı. Ancak aldığı cezayla ilk onun dışına düştü.

Şu anda Alfa Romeo, Williams ve Haas ile puan alamayan üç takımdan biri konumunda yer alıyor.

Bu hafta sonu Portimao yarışı yapılacak ve Raikkonen, her ne kadar puan alamasa da geçen yıl güçlü bir yarış çıkarmıştı. Hatta Fin pilot, gerilerden başladığı yarışta daha henüz ilk turda 6. sıraya kadar çıkmıştı.

Bu hafta sonu öncesinde konuşan Raikkonen, "Önümüzde arka arkaya iki yarış var ve iki yarış, daha iyi sonuçlar elde edebilmek adına iki yeni şans daha anlamına geliyor, ki sezonun açılış yarışlarında iyi sonuçlar almaya gerçekten yaklaşmıştık."

"Oradan çok uzakta değiliz, grubun tam ortasındayız. Eğer işimizi düzgün şekilde yaparsak ve  küçük bir şansa da sahipsek, ki son haftalarda böyle değildi, o zaman orta gruptakilerle savaşabiliriz."

"Geçen yıl Portekiz'de keyifli bir ilk tur geçirmiştim, fakat -bu- aklımın bir köşesinde olmayacak. Ne de olsa bir yarışa nasıl başladığınız değil, nerede bitirdiğiniz önemli ve hedefimize ulaşmak için ilk onda bitirmemiz gerekiyor." dedi.

Antonio Giovinazzi de iyi sonuçlar alabilmeyi umuyor.

"Portekiz ve İspanya'daki yarışlar için C41'in direksiyonuna dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İlk iki yarışta hak ettiğimiz şeyi elde edemediğimizi düşünüyorum. Özellikle Imola'da, dokuzuncu ya da onuncu sırada giderken, bir vizör bandı frene sıkıştı ve çok şanssızdık."

"Bu performansların olumlu taraflarını almalı ve sonraki yarışlarda daha iyiye gitmek için kullanmalıyız. Oldukça yakın bir mücadele içinde olduğumuzu biliyoruz ve işler yolunda giderse gerçekten iyi sonuçlar alabileceğimizi biliyoruz."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, and Fernando Alonso, Alpine A521

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, and Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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