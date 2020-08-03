Raikkonen: "Pitlerden sonra diğerleriyle aynı tempoyu tutturamadık"

Kimi Raikkonen, iyi bir yarış çıkarmakta zorlandı ve özellikle pit stopun ardından Williams sürücülerine de geçilerek son sıraya düştü.

Sonrasında ön kanadı da kırıldı ve fazladan bir pit stop yapmak zorunda kaldı.

Fin pilot, zorlu yarışı bir tur geride son sırada tamamladı ve kendileri için hayal kırıklığıyla dolu bir yarış olduğunu kabul etti.

Raikkonen, “Elbette beklediğimiz yarış bu değildi. Yarışın başında mücadelede yer alma şansımız olacağını düşündüm, ancak pit stoplardan sonra tempomuz diğerlerine ayak uydurmak için yeterli değildi."

"Gelecek hafta yapılacak yarış için performansımızı nasıl artıracağımızı görmemiz gerekecek."

"Son turlarda ön kanadım da kırıldı. Ama sonunda herhangi bir fark yaratmadı. Ne olduğunu bilmiyorum. Buna bakmamız gerekecek." dedi.

Antonio Giovinazzi de hafta sonunu puansız kapatsa da, Raikkonen'e kıyasla tempo olarak daha iyiydi.

“Bu oldukça zor bir yarıştı ama sanırım elimizden gelenin en iyisini yaptık. İyi bir başlangıç ​​yaptım ve birkaç sıra kazandım, takım çok iyi bir pit-stop yaptı ve birkaç sıra daha kazandım. Ancak ikinci güvenlik aracından sonra tempom kötüydü. Üstüne bir de beş saniyelik bir ceza aldık..."

"Sonunda biraz daha rekabetçi olmayı umuyorduk, bu yüzden verilere bakmamız ve önümüzdeki hafta burada tekrar yarıştığımız zaman bir adım daha atabilmek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor."