Raikkonen pit girişindeki olay nedeniyle kınama aldı

Alfa Romeo sürücüsü Raikkonen, Meksika Grand Prix’si sıralama turlarının ilk bölümünde, önündeki Lance Stroll’ün kazasının ardından yavaşladı.

Ancak son virajda gerçekleşen kazanın ardından pit girişini kaçıran Fin sürücü, girişteki dubayı geçtikten sonra pite yöneldi ve beyaz çizgilerin üzerinden geçti.

Hemen sonrasında kararını değiştiren Raikkonen, yavaş şekilde yeniden piste döndü ve yoluna devam etti. Bunun ardından hakemler, olayı inceleme altına aldı.

Sonrasında yapılan açıklamada Raikkonen’e kınama verildiği belirtildi. Yarışa 10. sıradan başlayacak olan Fin sürücü böylece bu hafta sonu ikinci kınama cezasını almış oldu. Raikkonen, cuma günü pist dışına taştıktan sonra belirtilen şekilde piste geri dönmediği için kınama almıştı.

Böylece Fin sürücünün bu sezonki toplam aldığı kınama sayısı ikiye yükseldi. Eğer bir sürücü sezon boyunca 3 kez kınama alırsa 10 sıra grid cezası alıyor.

Ayrıca Williams sürücüleri de sıralama turlarının ilk bölümünde, pit yoluna tehlikeli olabilecek şekilde çıktıkları için inceleme altına alınmıştı. Ancak bu olaya herhangi bir ceza gelmedi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images