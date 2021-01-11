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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Pandemi benim için bir şey değiştirmedi"

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Raikkonen: "Pandemi benim için bir şey değiştirmedi"
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, Editör

Eski Formula 1 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen, As-web.jp muhabiri Heikki Kulta ile yaptığı röportajda, COVID-19'un üzerindeki iş miktarını değiştirmediğini söyledi.

2020 yılında padoktaki insan sayısı büyük oranda azaltıldı çünkü COVID-19 nedeniyle Formula 1, mümkün olan en az sayıda insanı bir araya getirmeye çalıştı.

Yarışlara az sayıda gazeteci alındı ve genel olarak röportajların büyük kısmı Zoom veya benzeri programlar üzerinden gerçekleşti.

Geçmişte sürücüler ve gazeteciler, sürekli yüz yüze iletişim kuruyordu.

Kısıtlamalar nedeniyle artık az sayıda gazetecinin padokta yer almasından memnun olup olmadığı sorusuna Raikkonen, "Bunu bilmiyordum."

"Üzerimdeki iş miktarı değişmedi. Önceden basınla yüz yüze konuşuyordum, şimdi ise bilgisayar üzerinden konuşuyoruz."

"30 dakika boyunca oturup bana gelen soruları yanıtlıyorum. Yani bu açıdan değişen hiçbir şey olmadı."

"Hafta sonunun çok değiştiği hakkında çok fazla tartışma vardı ama öyle hissetmedim. Her zamanki gibi otelden piste, pistten otele gittim. Dışarı çıkıp yemek yiyenler için kısıtlamalar katı görünebilir ama ben her zaman aynı şeyi yapıyordum." yanıtını verdi.

Raikkonen'in sporda devam etme kararı, kullandığı aracın performansı göz önüne alındığında şaşırtıcıydı.

Bunu yorumlayan Raikkonen, "Doğrusu bu konuda bir şey bilmiyorum. Haberin nasıl karşılandığı umrumda değil. Herkes istediği gibi düşünebilir, benim için sorun yok." derken, 2022'de devam edip etmeyeceği sorusuna, "Hiçbir şeye karar vermedim, neler olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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