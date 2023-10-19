Raikkonen oğlunun yarış kariyeri için İtalya'ya taşınıyor
Kimi Raikkonen sekiz yaşındaki oğlunun karting kariyerini ciddiye alıyor gibi görünüyor.
2021 sezonunun sonunda Formula 1'den emekli olan Kimi Raikkonen, sadece birkaç NASCAR yarışına çıktı ve aktif yarış kariyerine artık son vermiş gibi görünüyor.
Şimdilerde Fin pilotun yeni bir odak noktası var; oğlunun yarış kariyeri.
2007 F1 şampiyonu bu kapsamda CRG karting fabrika takımının 91 numaralı aracını kullanan Robin Ace Matias Raikkonen için özel sosyal medya sayfaları açmaya başladı.
İtalyan merkezli CRG, geçmişte dünya şampiyonları Lewis Hamilton ve Max Verstappen'i çalıştırmasıyla tanınıyor. Genç Robin şimdiden Rotax Micro kategorisinde birden fazla podyum ve galibiyet elde etti.
İtalyan La Gazzetta dello Sport'a göre Raikkonen ailesi, Robin'in yarışlarına daha yakın olması için İtalya'da iki ayrı mülk satın aldı.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing, on the grid with his family
Spor gazetesi eski Ferrari ve McLaren pilotu Kimi'nin Como'da 'Il Torchio' adında lüks bir malikane ve çiftlik evi satın aldığını açıkladı.
Görünüşe bakılırsa bu çiftlik evi, "Kuzey İtalya'daki uluslararası karting pistlerinin çoğuna ulaşmak için lojistik anlamda mükemmel" bir konumda.
Villayı Raikkonen'in ihtiyaçlarına göre uyarlama çalışmaları çoktan başlamış durumda.
Ayrıca Raikkonen ailesi İtalyan şehrinin tam kalbinden bir daire de satın aldı. 17 Ekim'de 44 yaşına giren Finlandiyalı şampiyon, bu sayede hem çiftlik evinin tadilatını yakından takip edebilecek hem de bu süreçte yarışlara yeni başlayan sekiz yaşındaki oğlu Robin'in kariyerini ilerletebilecek
Raikkonen uzun yıllardır İsviçre'nin Baar kasabasında yaşıyor.
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