Raikkonen oğlunun yarış kariyeri için İtalya'ya taşınıyor

2021 sezonunun sonunda Formula 1'den emekli olan Kimi Raikkonen, sadece birkaç NASCAR yarışına çıktı ve aktif yarış kariyerine artık son vermiş gibi görünüyor.

Şimdilerde Fin pilotun yeni bir odak noktası var; oğlunun yarış kariyeri.

2007 F1 şampiyonu bu kapsamda CRG karting fabrika takımının 91 numaralı aracını kullanan Robin Ace Matias Raikkonen için özel sosyal medya sayfaları açmaya başladı.

İtalyan merkezli CRG, geçmişte dünya şampiyonları Lewis Hamilton ve Max Verstappen'i çalıştırmasıyla tanınıyor. Genç Robin şimdiden Rotax Micro kategorisinde birden fazla podyum ve galibiyet elde etti.

İtalyan La Gazzetta dello Sport'a göre Raikkonen ailesi, Robin'in yarışlarına daha yakın olması için İtalya'da iki ayrı mülk satın aldı.

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing, on the grid with his family