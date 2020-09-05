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Formula 1 / İtalya GP / Son dakika

Raikkonen: "Neyi soruşturmak istiyorlar bilmiyorum"

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Raikkonen: "Neyi soruşturmak istiyorlar bilmiyorum"
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Kimi Raikkonen, İtalya GP sıralamalarında ilk seansta yaşanan olayda hakemlerin neyi inceleyeceklerini bilmediğini söyledi.

Sıralamalarda ilk seansın son dakikalarında 6-7 sürücü aynı anda hızlı turlarına başladılar ve bu isimler adeta yarıştaymış gibi pozisyon mücadelesi verdiler.

Raikkonen, seans içerisinde Renault pilotu Esteban Ocon'un kendisini engellediğinden şikayet etse de seanstan sonra yaptığı açıklamada, hakemlerin neyi inceleyeceklerini bilmediğini söyledi.

Hakemler, ilk seansta yaşananların ardından Raikkonen, Ocon ve Williams pilotu Nicholas Latifi'yi sıralamaların ardından soruşturmaya çağırdı.

Ocon ile arasında yaşananları durdurma şansının olup olmadığı sorulduğunda Raikkonen, "Hayır, bazen bu tür şeyler olur. Neyi incelemek istiyorlar bilmiyorum."

"Sonuç olarak yarışmamıza izin veriliyor ve onun yaptığı tek şey beni sıkıştırmak oldu. Ancak bilmiyorum. Günün sonunda kimse yanlış bir şey yapmadı. Sadece herkes tura birbirine yakın başlamak istedi. Bazen bu tür şeyler olur." dedi.

 

Ocon: "Yapmam gereken şeyi yaptım"

Ocon da sıralamalarda yanlış bir şey yapmadığını, kurallara uygun bir şekilde sürdüğünü söyledi. Ocon ayrıca, kendisini hava koridoruna sokmamak için hızlı giden takım arkadaşını eleştirdi.

Ocon, "Bugünkü sıralama seansında çok şey oldu. Yeni delta süresi kuralı ile sıralamalardan çok yarış gibiydi. Kimi ile olanlara bakarsak, kendimi önde tutmak için gerekeni yaptım. Garajdan Kimi'nin önünde çıkmıştım ve bu şekilde seansa başlamalıydık. Sonunda o atak yaptı ve bana çok yaklaştı. Beni geçseydi ikimizin turu birden boşa gidecekti. Daha farklı bir şey yapamazdım."

"Q2'de bazı şeyleri düzgün yapmadık. Piste çok erken çıktık. Ricciardo, fark açıp gittiği için hava koridoru yoktu. Bu yüzden yarım tur boyunca yalnız gittim. Aksi takdirde ilk 10'da olabilirdim. Burada beklediğimiz performansa sahip değildik." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İtalya GP
Pilotlar Kimi Raikkonen Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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