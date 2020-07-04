Raikkonen: "Nerede olduğumuz belli değil"

Kimi Raikkonen, Avusturya'daki ilk günü 19. sırada tamamlarken, takım arkadaşı Antonio Giovinazzi 14. en hızlı isimdi.

Raikkonen henüz sonuç çıkarmak için erken olduğunu söyledi.

"Her şey yolunda gitti, normal bir cuma günüydü. Hangilerinin işe yarayıp hangilerinin işe yaramadığını bulmak adına çeşitli çözümler test ettik. Ayrıca kalan günler için en iyi ayarlar bulmaya çalıştık. Gerçekten söyleyecek pek fazla şeyim yok. Bu, en kolay gün değil, ama Cumartesi için bazı ilginç fikirlerimiz var."

"Altıncı virajda pist dışına taştım ancak hayır, sadece araç kaydı ve ben de genişten döndüm. Yarın ayarlar üzerinde çalışmalıyız."

"Testlerden sonra hangi pozisyonlarda olduğumuzu bilmiyorduk. Bunu bugün bile bilmiyoruz, bunu konuşmak için henüz çok erken. Yarın ne olacağını göreceğiz. Gelişmeye ve neler elde edebileceğimize bakmaya çalışacağız.

"Net bir görüntüye sahip olmak için sıralama turlarının tamamlanmasını beklememiz gerekiyor."

Giovinazzi ise şunları ekledi: “Uzun bir aradan sonra tekrar piste çıkmak güzeldi. Simülatörde çok çalıştım, ancak hiçbir şey gerçek aracın hissini vermiyor. Gün son derece olumluydu. İstediğimiz her şeyi test ettik."

"Hızımız ilk on için yeterli değil ancak akşam verileri analiz edeceğiz."

"Sıralama turlarında her şeyi bir araya getirmek önemli olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İyi bir performans göstermeye ve yarıştan puanla ayrılmaya çalışacağız."