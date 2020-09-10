Raikkonen: "Mugello'da geçiş yapmak neredeyse imkansız"

Alfa Romeo Formula 1 pilotu Kimi Raikkonen, Monza'da gerçekleştirilen yarışta kırmızı bayrakların ardından ön bölümdeydi.

Ancak yumuşak lastiklere sahip olduğu için gerilemekten kurtulamadı.

Fin pilot, bunun kendisini geriye düşürdüğünü kabul ediyor. Ancak yumuşak lastiklere geçmekten başka çaresi olmadığını da söylüyor.

"Monza bizim için zordu. Kırmızı bayraktan sonra sahip olduğumuz lastikler nedeniyle zordu. Sert lastikle başladım ve sonra orta lastiğe geçtim ve ardından yarış durduruldu. Sadece yumuşak lastiğimiz vardı. Belki de kullanılmış sert lastiği takabilirdik. Ama yeniden başlangıcın hemen ardından yeni lastiğe sahip sürücüler beni hemen geçeceklerdi. Sonuç farklı olur muydu bilmiyorum."

"Her halükarda hangi lastiğe sahip olursak olalım önde kalmamız zordu. Yeterli hıza sahip olmayacaktık. En iyi ihtimalle onuncu olabilirdim. Elimizden geleni yaptık. Maalesef 27 tur boyunca o sıralarda kalamadım."

"Şimdi Mugello'dayız. İlk testim buradaydı. Testleri hatırlıyorum çünkü benim için tamamen yeni bir şeydi. O zamandan bu yana 20 yıl geçmiş, bu inanılmaz. Zaman çok hızlı akıyor. 20 yıl, hayatımın yarısı. O gün kariyerimde yeni bir sayfa açıldı. Testlerde üç gün geçirdik, o anları keyifle hatırlıyorum."

"Takvime eklenen pistler benim için yeni değil. Sauber, McLaren ve Ferrari ile yapılan testlerden iyi şekilde biliyorum. Bu hafta sonu yarış oldukça ilginç olacak. Burada geçiş yapmak çok zor. Tek şans ilk virajda geç frenaj yapmak."

"Rakip sürücü hata yapmazsa, başka yerlerde geçiş yapmak imkansız. Tüm virajlar çok hızlı. Yarın odaklanacağız ve en iyi ayarları bulmaya çalışacağız."