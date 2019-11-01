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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Mücadeleyi arttırdığı sürece araçların 10 saniye yavaş olması sorun değil"

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Raikkonen: "Mücadeleyi arttırdığı sürece araçların 10 saniye yavaş olması sorun değil"
1 Kas 2019 17:51

Kimi Raikkonen, yeni araçlarla ilgili kesin yorumda bulunmak için 2021'i beklese de, araçların hız kaybını sorun olmayacağını söyledi.

Uzun yıllardır Formula 1'de mücadele eden Kimi Raikkonen, perşembe günü tanıtılan 2021 kuralları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

2007 dünya şampiyonu, "Bu kararlar benim geleceğimi etkilemeyecek. Gelecek sezonu geçireceğim ve ne yapmak istediğime karar vereceğim."

"Yarış sayısı artsa da kararım etkilenmeyecek. Umarım bu değişikler pilotlar ve taraflar lehine olur. Kuralların gelişimi için ciddi bir çaba var. Ancak yeni araçları görene kadar bugünden daha iyi olup olmadıklarını anlayamayız. Araçların daha iyi olacağından ve sürücülerin daha sıkı savaşlar vereceğinden emin olamayız. Umarım işe yarar, bu çok önemli."

"3.5 saniye yavaş olabilir. Belki dört veya beş olabilir. Bunun bir anlamı yok. Sıralama turlarında artık çok hızlıyız ama yarışta zaten tamamen dolu depolarla 5-6 saniye daha yavaşız. Araçlar 10 saniye daha yavaş olsa bile yarışlar ilginç olduğu sürece sorun yok. Her yıl tur zamanları değişiyor. Sorun olmayacak."

"Geçmişte araç ağırlıkları 600 kg civarındaydı, ama bugunükü kurallarda ve güç ünitesinde bu rakamlara inmek imkansız. Lastikler 2021'de daha fazla ağırlık getirecek ve ağırlığı azaltmanın yolunu bulmak zor. Herkes daha hafif olsun ister. Bu yarışları iyileştirir. Ama güvenlik sistemleri çok ağır ve bundan vazgeçemezsiniz. Herkes daha hafif araçları tercih eder ama şimdiki araçla daha güvenli ve bunun bedelini de ağırlıkla ödüyoruz."

"Şimdilik yeni araçları test edene kadar değerlendirme yapamayacağım. Çünkü sadece spekülasyon yapmış oluruz. Bu da anlam ifade etmiyor. Yeni sezon araçları hakkında da konuşabiliriz... Sorun değil yapabiliriz, ama anlamı yok. Kuralların iyi olacağını umut ediyoruz. Ancak sadece sürdüğünüz zaman bunu doğrulayabilirsiniz. Bu araçları bekleyip görelim. Sonrasında bolca yorum yapabiliriz." dedi.

Formula 1 takımları 2021'den itibaren cuma sabahı karoser özelliklerini donduracak ve son antrenmandan önce büyük ayar kararları vermek zorunda kalacaklar.

Raikkonen'e göre bu bir sorun teşkil etmiyor.

"Yeni kuralları pek bilmiyorum ama bir kural değişikliğini duydum. Hafta sonu kullanılacak aerodinamik özelliklerin, hafta sonu başında belirlenmesi gerekiyor. Antrenmanda çözümler test edebileceksiniz ancak yarışta onları kaldırmalısınız. Bence bu sorun olmaz. Bugün hafta sonu kullanacağımız parçaları seçmemiz gerektiği söylenirse sorun değil, çünkü zaten iyi bir fikrimiz var. Bazen yeni şeyler deniyoruz ancak genel olarak hafta sonu hiçbir şeyi değiştirmiyoruz. Hazırlık esnasında yanlışlıkla ciddi bir hata yapmazsanız genellikle kanat versiyonu değişmiyor."

"Belki ilk yarışlarda bazı zorluklar olabilir. Çünkü kış testi yeni bitiyor ve takımlar ayarlamalar yapıyor. Ama 2021'deki kış testleri için kuralların ne olacağını bile bilmiyoruz. Neler olacağını görelim."

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