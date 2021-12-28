Raikkonen, Montoya ile eski günlerde yaşadıklarına gülüyor

2007 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen, Formula 1'e 2000'lerin başında girdi ve pek çok önemli isimle aynı gridi paylaştı.

Özellikle 2000'li yılların ortalarında Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher ve Fernando Alonso ile keyifli mücadelelere girişen Fin pilot, Montoya ile McLaren'da takım arkadaşı oldu.

İkili, 2005 yılında takım arkadaşı olarak birlikte çalışmaya başladılar ancak Montoya BMW için yarışırken araları pek de parlak değildi ve pist üstünde bazı olaylar yaşamışlardı.

Raikkonen o dönem aralarının pek iyi olmadığını kabul ediyor ancak üzerinden yıllar geçtikten sonra, Kolombiyalı pilotla bunlara güldüklerini belirtiyor.

RacingNews365'in haberine göre, hâlâ Ferrari'nin son şampiyonu olan Raikkonen, Beyond The Grid podcast'inde şöyle dedi: "Muhtemelen takım arkadaşı olmadan önce bazı gergin anlar yaşamıştık."

"Fakat aramızda iyi bir çalışma ilişkisi vardı. Birkaç yıl önce onu, sanırım iki yıl önce, bir yarışta gördüm. Birlikte yaşadığımız bazı şeylere gülüyorduk."

"2011'de NASCAR'da mücadele etmek üzere oraya gittiğimde, onu gördüm ve Sprint Cup'ta yarışıyordu. Benimle konuşmaya ve bana bazı tavsiyelerde bulunmaya gelmişti. Sonrasında epey kahkaha attık ve iyi bir ilişkimiz oldu."

Kimi Raikkonen, McLaren Mercedes MP4-20 Fernando Alonso, Renault R25, Action Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Montoya'nın McLaren'daki sorunları

Raikkonen ve Montoya arasındaki ilişki, takım arkadaşı oldukları dönemde de harika değildi. İkili, 2006 Amerika GP'de temas yaşadılar.

Bu, Montoya'nın takımdaki ve Formula 1'deki son yarışıydı. İngiliz ekip, bu yarıştan hemen sonra Kolombiyalı sürücüyle yollarını ayırdığını duyurdu.

Montoya, NASCAR ve IndyCar'da yarışmaya devam etti ve 2021 Indianapolis 500 için McLaren'a geri döndü.

Yaptıkları kazaya rağmen Raikkonen, sorunların kendisiyle Montoya arasında değil, Montoya ile McLaren arasında olduğunu söyledi.

Raikkonen, "İkimiz arasındaki şey (sorun), muhtemelen onunla takım arasından olandan fazlası değildi."

"Aslında birlikte iyi şekilde çalıştık ve aşırı gergin anlar yaşadığımızı sanmıyorum."

"Dediğim gibi bunlara beraber güldük."

"Sadece ikimiz de kazanmak ve iyi bir iş yapmak istiyorduk. Sonra onun omzuyla alakalı bir sorunu vardı, bu yüzden kolay değildi. Fakat o, çok hızlı olabiliyordu." dedi.

Juan Pablo Montoya, McLaren Fotoğraf: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images