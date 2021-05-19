Raikkonen, Monako'da ne bekleyeceğinden emin değil

Alfa Romeo bu yıl zaman zaman puanlara yakın görünse de, şimdiye kadar hiç puan alamadı ve şampiyonada geride kaldı.

Kimi Raikkonen, Emilia Romagna'da ilk ona girdi ancak aldığı ceza sonrası puanları kaybetti.

Monako'nun Alfa Romeo'ya uyması beklenen pistlerden bir tanesi olduğu düşünülüyor. Fakat Raikkonen, şimdilik net bir şey söylemenin zor olduğunu ancak araçta doğru ayarları bulmaları gerektiğini belirtti.

Fin pilot, "Açıkçası bu pist diğerlerinden farklı. Elbette başka cadde pistlerimiz var ancak bu kesinlikle en dar olanı."

"Burası özellikle araç iyi çalışıyorsa güzel bir yer, araç doğru ayarda değilse veya harika değilse, olması en güzel yer değil."

"Her şey yarışta nerede olduğunuza bağlı, eğer pek çok aracın ardında sıkışıp kalırsanız sizin için uzun bir yarış olur ve yapacağınız çok fazla şey olmaz. Fakat burada çoğu zaman bir şeyler oluyor ve yarışı değiştiriyor."

"Yani iyi bir iş yapmaya çalışacağız ve neler olacağını göreceğiz." dedi.

Neler elde edebilecekleri sorusuna Raikkonen, "Doğruyu söylemek gerekirse hiçbir fikrim yok çünkü sonunda normal pistler buradan çok farklı ve bu pistin çok farklı şeylere ihtiyacı var. Göreceğiz. Umarım iyi bir sonuç elde edebiliriz. Burada en önemli şey aracın çalışmasını sağlamak ve neler yapabileceğini bilmek, bu sayede limitleri daha fazla zorlama şansınız oluyor." cevabını verdi.