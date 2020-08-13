Raikkonen: "Mod yasağı bizim için bir şey değiştirmeyecek çünkü bizde zaten yok"

FIA, Formula 1 takımlarını Belçika GP'den itibaren sıralamalarda yapılacak değişiklik konusunda bilgilendirdi. Bu yaptırıma göre sıralamalarda ekstra güç sağlayan motor modlarına izin verilmeyecek.

Bu değişiklik daha çok, sıralamalarda diğerlerinden daha fazla güç elde eden Mercedes motorlu takımları etkileyecek gibi görünüyor.

Ferrari motorlu Alfa Romeo ile yarışan Kimi Raikkonen, sıralama modu yasağıyla ilgili şöyle dedi: "Bizim için bir şey değişmeyecek çünkü zaten bizde yok. Açık şekilde, antrenmanlarla karşılaştırdığımızda sıralama turlarında büyük bir darbe alıyoruz gibi gözüküyor. Diğerlerinin düzlük hızı oldukça fazla, ancak bu bizim elimizde değil. Elimizde olan bu ve ondan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyoruz. Ne olacağını göreceğiz."

Antonio Giovinazzi, "Bu, kesinlikle biraz daha iyi bir durumda olacağımız bir şey olurdu, ancak bunun olup olmayacağını göreceğiz. Bizim için çok fazla şeyi değiştirmeyecek, ama umarım orta gruba biraz daha yakın olabiliriz." dedi.

Ayrıca aynı soru Racing Point sürücülerine de soruldu.

Lance Stroll şöyle dedi: "Bu bilgiden haberim yok. Bunun hakkında gerçekten yorum yapamam. Ama bunun utanç verici olacağını düşünüyorum. Formula 1, tamamen aracı ve motoru tam kapasitede çalıştırmakla ilgili. Bence tüm motor üreticilerinin, takımların ve araç gelişiminin limitlerde olduğunu görmek istiyoruz. Böyle bir şey görmenin pek hoş olacağını sanmıyorum."

Sergio Perez ise, "Bunun ne zaman olacağını bilmiyorum. Aslında önümüzdeki yıl gelecek sanıyorum. Bunun olup olmayacağını göreceğiz." dedi.

Haas pilotları da bu durum hakkında konuştu.

Romain Grosjean, "Tamamen dürüst olmak gerekirse bunu Twitter'da okudum. Bunun etkisini mühendislerin hiçbiriyle tartışmadım. Antrenman, sıralama turları ve yarışta neye sahip olduğumuzu biliyorum ama diğerleri neye sahip bilmiyorum. Yani şu anda buna cevap veremem. Yeni bir kural geldiğinde her zaman lehinize olmasını istersiniz. Sanırım doğru yanıt için Spa'yı beklememiz gerekiyor."

"Nicholas Latifi'nin son yarışta dokuzuncu ve onuncu virajda Kevin'ı geçişini gördüm, Mercedes motoruyla çok güçlü bir butonları var, ki bu onlar için çok iyi. Çünkü orası, gerçekten geçiş yapabileceğiniz bir yer değil. Bana kalsa ben KERS zamanına dönerdim. Elinizde bir batarya olurdu ve onu atak yapmak veya savunma yapmak için kullanabilirdik. Bence savunan da saldıran da söz sahibi olduğunda o zaman daha heyecanlı oluyor." dedi.

Kevin Magnussen: "Nasıl bilebilirim ki? Bunlar motor modları. Nasıl çalıştıkları ve ne kadar fark yarattıkları hakkında hiçbir fikrim yok. Motoru her zaman tam güçte kullanmamamızın tek nedeni olası dayanıklılık sorunlarıdır. Güç ne kadar yüksekse, o kadar rekabetçi olursunuz. Güçteki değişim, fren noktalarını ve giriş noktalarını değiştirir."

"Gücün hafta sonu boyunca aynı seviyede olması sürücüler için iyi olacak. Hafta sonu sadece bir motor modu ile çalışmamıza izin verilirse takımların antrenman turlarında çalışmaları, büyük oranda azalacak. Ama bu sadece benim tahminim, neler olacağını göreceğiz."