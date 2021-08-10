Raikkonen: "Mick'in Haas'ta yarışması hem iyi hem de kötü"

Formula 2'de yakaladığı şampiyonluğun ardından bu yıl Ferrari'nin desteğiyle beraber Haas ile Formula 1'e adım atan Schumacher, şimdiye kadar puanla tanışamadı.

Esasında bu durum Schumacher'in performansıyla ilgili değil. Çünkü Alman pilot şu ana kadar takım arkadaşı Nikita Mazepin'i mağlup etse de, aracı puan alabilecek seviyede değildi.

Bu, Schumacher'in gözlerden ırak şekilde performansını geliştirmeye odaklanmasına izin veriyor çünkü aracı yeterince iyi olmadığı için kimse kendisinden puanlar almasını beklemiyor.

Auto Bild ile olan son röportajında Raikkonen, bu konuya değindi.

Fin pilot şöyle konuştu: "Mick'in başarılı olması kolay değil çünkü o kadar da hızlı bir aracı yok."

"Öte yandan bu onun için iyi bir şey. Çünkü herkes Haas aracının en iyisi olmaktan çok uzak olduğunu biliyor. Eğer iyi şekilde yarışmayı başarır ve hızını gösterebilirse, bu onun için iyi olur."

"Soyadı nedeniyle ciddi baskı altında fakat böyle bir araçla kariyerinize başlamak daha kolay çünkü beklentiler çok fazla olmuyor. Bu, Mick'e çalışmak için daha fazla vakit veriyor."

Raikkonen, Michael Schumacher'le yarışmaktan büyük keyif aldığını söyledi ve onun özel bir yarış pilotu olduğunu da ekledi.

"Evet, bence öyleydi. Çünkü her araçta güçlü performans gösterdi ve başarılı oldu. Onunla pist üstünde savaşmayı hep sevdim, harikaydı. Bu, ben Formula 1'e döndüğümde bile oldu."

Son olarak eski takım arkadaşı Sebastian Vettel hakkında, "Evet [başarılı olduğunda] onun adına mutlu oluyorum. Eleştirilere gelirsek, Formula 1'de yarışıyoruz. Bugün bir kahramanken yarın bir hiç olabilirsiniz. Ardından iki gün sonra ise yine bir kahraman olabilirsiniz. Fakat buna takılmıyorum." dedi.