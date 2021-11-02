Raikkonen: "Mexico City'de puan almak istiyoruz"

Alfa Romeo'nun Fin pilotu Kimi Raikkonen, Amerika'da puan almaya doğru gidiyordu ancak lastiklerinde yaşanan aşınma ve ısınmayla beraber spin atarak geriye düştü.

Şu anda Alfa Romeo, bitime beş yarış kala dokuzuncu sırada yer alıyor ve kalan yarışlarda Williams'ı yakalayabilmeleri için sürprizlere ya da çok iyi sonuçlara ihtiyaçları var.

Bu hafta sonu yapılacak Meksika GP, yüksek rakım nedeniyle güç düzenini karıştırabilir ve Raikkonen hedeflerinin puan olduğu konusunda açıktı.

Fin pilot, "Mexico City'de puan alabilmeyi umuyoruz."

"Son birkaç yarışta bunu yapmaya çok yaklaştık, bu yüzden hızımız mücadelenin içerisinde olmamıza izin vermeli ama her zaman olduğu gibi hafta sonu boyunca her şeyi doğru yapmamız gerekiyor."

"Bu, çok kaygan bir pist ve özellikle sıralama turlarında hata yapmak çok kolay. Fakat turu bir araya getirdiğiniz zaman gerçekten ödüllendirici oluyor.."

"Cumartesi günü performansı önemli olacak. Uzun düzlüklerin ardından geçiş fırsatları var ama orta sektörde pist çok daralıyor ve pistte çok fazla viraj var, bu yüzden geçiş yapmak zor. Yani sıralama turları önemli olacak." dedi.

Takım patronu Frederic Vasseur, arka arkaya üç yarışın kendilerine daha fazla puan alma fırsatı vereceğini düşünüyor.

Vasseur, "Bunların her birinde puan alma şansımız olacağını bildiğimiz için kendi adımıza büyük fırsatları temsil ediyorlar."

"Mexico City çok tuhaf bir pist ve yüksek rakım ayar bulmayı zorlaştırıyor. Geçmişte lastikler nedeniyle stratejinin bu yarışta büyük rol oynadığını gördük."

"Bu yüzden bu yarıştan maksimumu almak için hem kokpit içerisinde hem de pit duvarında işimizi iyi yapmamız gerekiyor."

"Bu sezon altı kez 11. bitirdik Bu hafta sonu yine puan mücadelesinde olmamız sürpriz olmayacak." dedi.

Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing, in the team principals Press Conference Fotoğraf: FIA Pool