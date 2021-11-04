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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Raikkonen: “Meksika’daki rakım, birçok şeyi değiştiriyor”

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Kimi Raikkonen, Meksika Grand Prix’sinin deniz seviyesinin oldukça yukarısında yapılmasının, birçok şeyi etkilediğini söyledi.

Raikkonen: “Meksika’daki rakım, birçok şeyi değiştiriyor”

Sezon sonunda emekli olacağını açıklayan Alfa Romeo sürücüsü Raikkonen, bir önceki yarış olan Amerika GP'de Fernando Alonso ile kıyasıya bir mücadeleye girişmiş ve rakibini tartışmalı bir şekilde geçmişti.

Bunun ardından yarışın son turlarında spin atan tecrübeli sürücü, puan almayı kaçırmıştı. 

Meksika’da konuşan Raikkonen, “Buraya dönmek, diğer yerlere göre elbette biraz daha farklı. Çünkü rakım, aracın davranış şekli ve yere basma gücü farklı.”

“Buraya dönmek güzel, F1 konusunda çok tutkulular ve yarış güzel olacak.”

“Henüz ne bekleyebileceğimizi bilmiyorum. Yarın işe başlamalı ve işlerin nasıl gittiğini görmeliyiz. Burası zorlu bir pist. Başlarda pist oldukça kaygan olacaktır. Deniz seviyesinden oldukça yukarıda olacağımız için de diğer pistlere göre yere basma gücünün ne kadar az olacağını da görmemiz lazım.”

Austin’de Fernando Alonso ile mücadelesi hatırlatıldığında Fin sürücü, “Pek bir şey olmadı. Geçiş yapmayı denedim ve o da elbette savunma yapmayı denedi. Hakemler bu yüzden var.”

“Ben beyaz çizgilerin içinde kalmaya çalıştım ancak sanırım 10-20 santimetre dışarıya taştım. Ancak durum bu. Söyleyecek daha fazla şey yok.” dedi.

Amerika GP sonrası Alonso ile konuşup konuşmadığı sorulduğunda ise Raikkonen, “Hayır. Neden konuşayım ki?” cevabını verdi.

Fernando Alonso, Alpine A521, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Fernando Alonso, Alpine A521, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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