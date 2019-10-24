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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: “Meksika'da puan kazanma şansımız var”

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Raikkonen: “Meksika'da puan kazanma şansımız var”
24 Eki 2019 06:30

Kimi Raikkonen, Meksika GP’de puan kazanabileceklerini düşünüyor.

Hem Kimi Raikkonen hem de Antonio Giovinazzi son yarışlarda şanssızlıklar yaşadılar ve puan mücadelesi vermekte zorlandılar.

Bununla birlikte şimdi kalan kalan tüm yarışlardaki puan mücadelesi vermeyi umuyorlar.

Konu hakkında konuşan takım patronu Frederic Vasseur, “Son yarışlara puan için savaşacağımıza güvenerek gidiyoruz. Pistteki ve fabrikadaki tüm takım çok sıkı çalışıyor ve neler yapabileceğimizi göstermemiz gerekiyor.”

“Meksika‘da Cuma antrenmanları doğru ayarları bulmada kilit rol oynayacak. Bence yüksek bir sonuç elde edebiliriz.” dedi.

Son yarışların şanssız ismi Kimi Raikkonen de benzer görüşte.

“Meksika'da puan kazanma şansımız var. Önceki yarışlarda nasıl performans gösterdiğimizin önemi yok, bir sonraki Grand Prix'ye odaklandık ve puan kazanmak için işi mümkün olduğunca iyi yapmak istiyoruz.”

“Son dört yarış önemli olacak ve biz de sezonu başarıyla tamamlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.”

Antonio Giovinazzi de puan istiyor.

“Peş peşe yarışlar her zaman başarıyı geliştirme fırsatı verir, Meksika'da ve sonrasında Austin'de iyi performans göstermemiz çok önemli.”

“Meksika'da hiç yarışmadım, ancak iki antrenman seansına katıldım ve bu pisti seviyorum. Uzun düzlüklerden dolayı pist düzeni bana Monza'yı hatırlatıyor, ancak yüksek rakım nedeniyle, orada tamamen farklı şartlar var. Umarım pist aracımıza uyar ve puan için savaşabiliriz."

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