Raikkonen: "Macaristan'da sıralama turlarında en iyisini yapmalıyız"

Alfa Romeo, beklendiği üzere sezona yavaş bir başlangıç yaptı ve ilk iki yarışta sadece iki puan alabildi.

Kimi Raikkonen yaşadığı şanssızlıkların ardından henüz puanla tanışamazken, bu hafta sonu sıralama turlarında iyi bir performans sergilemeleri halinde yarışta puan almak için iyi bir şansa sahip olacaklarını söyledi.

Geçen yıl burada iyi bir yarış çıkaran 2007 dünya şampiyonu, "Macaristan pist olarak Avusturya'nın tam tersi. Buradaki Pist dar ve yavaş. Bu nedenle aracı doğru ayarlara getirmek son iki haftaya göre tamamen farklı bir zorluk olacak."

"Burada geçiş yapmak zor, bu nedenle yarış tempomuzdan en iyi şekilde faydalanmak istiyorsak, sıralama turlarındaki performansımızı en iyi hale getirmek çok önemli olacak."

"Orta gruptaki savaş oldukça yakın olacak. Bu yüzden rakiplerinizin önünde başlayabilirsek bizim için iyi bir avantaj olacak."

"Geçen yaz burada iyi bir yarış çıkarmıştık ve umarım bir başka güçlü sonuç daha alırız." dedi.

Antonio Giovinazzi de bu hafta sonu puan almayı hedefliyor.

“Sezonun üçüncü yarışı için yeniden araca geçmek için sabırsızlanıyorum. Son iki yarışta çok şey öğrendik ve performansımızın ilk yarıştan bu yana geliştiğini hissedebiliyorum. Şimdi bu ilerlemeyi puanlara dönüştürmek istiyoruz."

"Budapeşte'deki pist bize Avusturya'dan biraz daha iyi uymalı. Bu nedenle hafta sonunun başından itibaren mücadelenin içinde olacağımızı düşünüyorum."