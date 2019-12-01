Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Yarış:
00 Saat
:
14 Dakika
:
02 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Lastikleri çalıştıramıyoruz"

paylaşım
yorumlar
Raikkonen: "Lastikleri çalıştıramıyoruz"
Ekleyen:
, Editör
1 Ara 2019 12:00

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, bu hafta sonu yaşadıkları temel sorunun lastikleri çalıştıramamak olduğunu söyledi.

Kimi Raikkonen, sıralama turlarında takım arkadaşı Antonio Giovinazzi'nin gerisinde 18. sırada yer aldı ve sadece Williams pilotlarını geçebildi.

Seans sonrası konuşan Raikkonen, bu hafta sonu temel sorunun lastikleri ısıtamamak olduğunu söyledi.

2012'de Abu Dhabi'yi kazanan Fin pilot, "Bu hafta sonu yaşadığımız tüm sorunlardan sonra, bugün o kadar da kötü değildi. Ama gerçekten hızımız yok. Geride kalan iki hafta içerisinde araç hiç değişmedi, ancak burada lastikler nedeniyle yavaş kaldık. Onları hızlı şekilde ısıtmak ve çalıştırmak mümkün değildi."

"Mantıken yarış daha iyi geçmeli ama yarın göreceğiz. Tek turda gerçekten zorlanıyoruz. Sonrasında hemen hemen normal, ama burada geçiş yapmak çok zor, bu yüzden yarış zor olacak."

"Burada biraz daha iyi performans göstermeyi umuyorduk, ancak aracın Brezilya'ya kıyasla daha yavaş olduğunu sanmıyorum. Sadece lastiklerin hızlı şekilde çalışmasını sağlayamadık. Sonuç olarak da araç kaydı ama yarışta durumun nasıl olacağını göreceğiz."

"Lastiklerin yarışta daha iyi çalışmasını umuyoruz, ancak bu kadar düşük pozisyonlardan sonra geri dönmek hiç kolay olmayacak."

Sorunun pist özelliklerinden mi kaynaklandığı sorusuna Raikkonen, "Bilmiyorum. Tabii ki bu pist Brezilya'dan farklı, ancak genellikle araç iki hafta içinde hızını kaybetmedi. Tamamen lastiklerle ilgili. Onları çalıştıramadık."

"Sadece son sektörde değil, bütün turda durum bu. Yeni set lastiklerden beklediğimiz yol tutuşu  alamıyoruz, bu yüzden de hız kaybediyoruz. Hafta sonu boyunca farklı seçenekler denedik, ancak ciddi bir ilerleme kaydedemedik." yanıtını verdi.

Sonraki haber
Renault, kendileriyle son yarışa çıkan Hulkenberg'i övdü

Önceki haber

Renault, kendileriyle son yarışa çıkan Hulkenberg'i övdü

Sonraki haber

Verstappen: "Alonso'nun dönüşü -kötü araçla- zaman kaybı olur"

Verstappen: "Alonso'nun dönüşü -kötü araçla- zaman kaybı olur"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Yarış Başlangıç:
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
12:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
16:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
13:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
16:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
16:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc, Abu Dhabi GP öncesi yakıt ihlali nedeniyle inceleme altında!

17dk
2
Formula 1

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP

12dk
3
Formula 1

Verstappen: "Alonso'nun dönüşü -kötü araçla- zaman kaybı olur"

46dk
4
Formula 1

Schumacher'in F2002'si 5.9 milyon dolara satıldı

35dk
5
Formula 1

Abu Dhabi GP: Sezonun son pole pozisyonu Hamilton'ın!

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg henüz F1'den ayrılmanın üzüntüsünü yaşamıyor
F1

Hulkenberg henüz F1'den ayrılmanın üzüntüsünü yaşamıyor

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP
F1

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP

Leclerc, Abu Dhabi GP öncesi yakıt ihlali nedeniyle inceleme altında!
F1

Leclerc, Abu Dhabi GP öncesi yakıt ihlali nedeniyle inceleme altında!

Schumacher'in F2002'si 5.9 milyon dolara satıldı
F1

Schumacher'in F2002'si 5.9 milyon dolara satıldı

Verstappen: "Alonso'nun dönüşü -kötü araçla- zaman kaybı olur"
F1

Verstappen: "Alonso'nun dönüşü -kötü araçla- zaman kaybı olur"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.