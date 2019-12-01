Raikkonen: "Lastikleri çalıştıramıyoruz"

Kimi Raikkonen, sıralama turlarında takım arkadaşı Antonio Giovinazzi'nin gerisinde 18. sırada yer aldı ve sadece Williams pilotlarını geçebildi.

Seans sonrası konuşan Raikkonen, bu hafta sonu temel sorunun lastikleri ısıtamamak olduğunu söyledi.

2012'de Abu Dhabi'yi kazanan Fin pilot, "Bu hafta sonu yaşadığımız tüm sorunlardan sonra, bugün o kadar da kötü değildi. Ama gerçekten hızımız yok. Geride kalan iki hafta içerisinde araç hiç değişmedi, ancak burada lastikler nedeniyle yavaş kaldık. Onları hızlı şekilde ısıtmak ve çalıştırmak mümkün değildi."

"Mantıken yarış daha iyi geçmeli ama yarın göreceğiz. Tek turda gerçekten zorlanıyoruz. Sonrasında hemen hemen normal, ama burada geçiş yapmak çok zor, bu yüzden yarış zor olacak."

"Burada biraz daha iyi performans göstermeyi umuyorduk, ancak aracın Brezilya'ya kıyasla daha yavaş olduğunu sanmıyorum. Sadece lastiklerin hızlı şekilde çalışmasını sağlayamadık. Sonuç olarak da araç kaydı ama yarışta durumun nasıl olacağını göreceğiz."

"Lastiklerin yarışta daha iyi çalışmasını umuyoruz, ancak bu kadar düşük pozisyonlardan sonra geri dönmek hiç kolay olmayacak."

Sorunun pist özelliklerinden mi kaynaklandığı sorusuna Raikkonen, "Bilmiyorum. Tabii ki bu pist Brezilya'dan farklı, ancak genellikle araç iki hafta içinde hızını kaybetmedi. Tamamen lastiklerle ilgili. Onları çalıştıramadık."

"Sadece son sektörde değil, bütün turda durum bu. Yeni set lastiklerden beklediğimiz yol tutuşu alamıyoruz, bu yüzden de hız kaybediyoruz. Hafta sonu boyunca farklı seçenekler denedik, ancak ciddi bir ilerleme kaydedemedik." yanıtını verdi.