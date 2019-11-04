Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Lastik aşınması yaşadık"

paylaşım
yorumlar
Raikkonen: "Lastik aşınması yaşadık"
Ekleyen:
, Editör
4 Kas 2019 09:47

Kimi Raikkonen, Amerika GP'de geride kalmalarına sebep olan şeyin lastik aşınması olduğunu söyledi.

Kimi Raikkonen sıralama turlarının ilk bölümünde elenirken, yarışta harika bir startla puan barajına kadar yükseldi.

Ancak Fin pilot sonrasında aynı tempoyu korumakta zorlandı ve çift pit stopla birlikte 11. sırada finiş gördü.

Yarış sonrası konuşan Raikkonen, "Sıralama turlarına göre yarış daha iyiydi. Birkaç sıra kazandım ve tempo daha iyiydi. Ne yazık ki son turlar yeterince hızlı değildi."

"Aracın hızı, lastik aşınmasını kontrol edebilmemizi sağlayacak kadar iyi değil. Sonuç olarak da lastik tasarrufu yapabilen pilotlara kıyasla daha kötü durumdaydık."

"Aslına bakarsak ilk bölüm çok iyiydi. Ancak hızımız azdı ve lastiklerimizi rakiplerimizden daha çabuk bitirdik. Bu nedenle de iki pit stop yapmak zorundaydık. Yine de tempo eksikliği, puan almamıza izin vermedi." dedi.

Raikkonen her şeye rağmen son yarışlara kıyasla daha iyi olduklarını da söyledi.

"Elbette buradaki yarış daha iyiydi çünkü burada rakiplerimizle savaşabiliyorduk. Ancak 11. olunca herhangi bir şey almadığınız için çalışmaya devam etmeniz gerekiyor. Olumlu noktalar var ancak nihai sonuç üzücü."

Raikkonen, altıncı şampiyonluğunu kazanan Lewis Hamilton içinse, "Muhteşem bir başarı. Onu tebrik ederim." dedi.

Sonraki haber
Norris: “Bir viraja daha ihtiyacım vardı”

Önceki haber

Norris: “Bir viraja daha ihtiyacım vardı”

Sonraki haber

Kvyat: “Aldığım ceza aptalca ve kabul edilemez”

Kvyat: “Aldığım ceza aptalca ve kabul edilemez”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

2
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

3
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

4
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

3s
5
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.