Raikkonen: "Lastik aşınması yaşadık"

Kimi Raikkonen sıralama turlarının ilk bölümünde elenirken, yarışta harika bir startla puan barajına kadar yükseldi.

Ancak Fin pilot sonrasında aynı tempoyu korumakta zorlandı ve çift pit stopla birlikte 11. sırada finiş gördü.

Yarış sonrası konuşan Raikkonen, "Sıralama turlarına göre yarış daha iyiydi. Birkaç sıra kazandım ve tempo daha iyiydi. Ne yazık ki son turlar yeterince hızlı değildi."

"Aracın hızı, lastik aşınmasını kontrol edebilmemizi sağlayacak kadar iyi değil. Sonuç olarak da lastik tasarrufu yapabilen pilotlara kıyasla daha kötü durumdaydık."

"Aslına bakarsak ilk bölüm çok iyiydi. Ancak hızımız azdı ve lastiklerimizi rakiplerimizden daha çabuk bitirdik. Bu nedenle de iki pit stop yapmak zorundaydık. Yine de tempo eksikliği, puan almamıza izin vermedi." dedi.

Raikkonen her şeye rağmen son yarışlara kıyasla daha iyi olduklarını da söyledi.

"Elbette buradaki yarış daha iyiydi çünkü burada rakiplerimizle savaşabiliyorduk. Ancak 11. olunca herhangi bir şey almadığınız için çalışmaya devam etmeniz gerekiyor. Olumlu noktalar var ancak nihai sonuç üzücü."

Raikkonen, altıncı şampiyonluğunu kazanan Lewis Hamilton içinse, "Muhteşem bir başarı. Onu tebrik ederim." dedi.