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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Raikkonen: "Kubica'nın sürüş yapması güzel ama direksiyonda olmayı tercih ederim"

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Raikkonen: "Kubica'nın sürüş yapması güzel ama direksiyonda olmayı tercih ederim"
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, Editör

Alfa Romeo F1 pilotu Kimi Raikkonen, Bahreyn GP antrenman turları sonrası açıklamalarda bulundu.

2007 dünya şampiyonu Raikkonen, ilk seansta Robert Kubica'nın direksiyona geçmesiyle birlikte kenarda kaldı.

İkinci seansta mücadeleye dönen Fin pilot, günü 17. sırada noktaladı.

Seansın ardından şöyle konuştu: "Aslında hafta sonuna, son yarışa kıyasla aynı araçla başladık, hiçbir değişiklik olmadı."

"Bugün sadece bir seansa katıldım ve iyi bir iş çıkarmak için yeterince vaktim vardı."

"Robert'ın sürüş yapması elbette iyi ama direksiyonun başında olmayı tercih ederim."

"Durum ideal olmaktan uzak, ama işte böyle..."

"Her zaman olduğu gibi gelişebileceğimiz pek çok alan var. Cumartesi günü bizi neyin beklediğini göreceğiz. Ama mücadele yakın olacak."

Yeni sezonda kullanılacak lastikler hakkında ne düşündüğü sorusuna Raikkonen," Söylemesi zor. Şimdilik beni pek ilgilendirmiyorlar. Çünkü bu yıl onlarla çalışmayacağız."

"Önümüzdeki yıla hazırlanmak güzel, ancak şu noktada nasıl çalıştıkları ve aracın davranışını nasıl etkiledikleri ile ilgilenmiyorum. Sonuçta ne bu hafta sonunu ne de sonrakileri etkilemeyecek."

"Yumuşak lastikle tek tur bile atmayı başaramadım ve bakalım yarın bizi neler bekliyor olacak." yanıtını verdi.

Antonio Giovinazzi ise şunları ekledi: “Cuma günü istediğimiz gibi sorunsuz geçti. Ekip planladığı her şeyi yaptı. Elbette gelişebileceğimiz yerler var. Şimdi verilere bakacağız ve doğru ayarları bulmaya çalışırken nerelerde gelişebileceğimizi inceleyeceğiz."

"Hedef, sıralama turlarının ikinci bölümüne kalmak. Mücadele sıkı geçecek ve bu yüzden mükemmel bir tura ihtiyacımız var."

 
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Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Editör Kemal Şengül

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