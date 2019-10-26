Raikkonen: "Kolay bir gün değildi"

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo cuma günü gerçekleştirilen antrenman turlarını 14. sırada tamamlarken, gün boyunca toplamda 59 dur attı.

Fin pilot antrenman turlarının ardından verdiği demeçte kolay bir gün geçirmediklerini ve araçta yapmaları gereken işler olduğunu söyledi.

“Pistte yol tutuş bulmak çok kolay değildi, ama Meksika'da durum hep böyle oldu. Rakım açık şekilde aracın sürüşünü etkiliyor ve pistin yüzeyi oldukça kirli, çünkü pistin bizim dışımızda çok fazla kullanıldığını sanmıyorum."

"Çok yoğun bir Cuma günü oldu., programımıza odaklandık ve şimdi aracı sıralama turları için mümkün olduğunca hazırlamamız gerekiyor."

Giovinazzi de zor bir cuma günü olduğunu kabul etti.

“Çok zor bir cuma günü oldu. Özellikle ilk seans çok zordu ve çok az yol tutuş vardı."

"İkinci seansta biraz zorlandık, ancak tek tur denemem en iyisi değildi. Bu yüzden dereceler gerçekten temsili değil."

"Lastiklerin nasıl davrandığını anlamak için dolu depo ile sürüş yaptık ve nerede olduğumuzu gösteren gerçek resmi yarın göreceğiz."

"Burada iyi bir sıralama pozisyonu elde etmek çok önemli. Odaklanacağımız şey bu olacak, sonrasında neler olacağını göreceğiz. ”