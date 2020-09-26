Raikkonen: "Klasik bir cuma günüydü"

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, puan almayı başardığı Mugello yarışının ardından Sochi'de olumlu ivmeyi sürdürmek istediklerini söylüyordu.

İtalyan ekip cuma günü yeni bir arka kanat denedi ve Raikkonen cuma gününün en hızlı 14. isim olarak tamamladı.

Fin pilot seans sonrası verdiği demeçte, kendileri için normal bir cuma günü olduğunu belirtti.

Raikkonen, “Programımızın diğer Cuma günlerinden farkı yoktu, ancak seans birkaç kez durduğu için görevimizi biraz zorlaştırdı. Araç ilk turdan itibaren iyi durumdaydı, ancak her zaman gelişebileceğiniz yerler vardır."

"Gridin orta kısmında yine yakın bir mücadele var ve bu yüzden bulabileceğimiz herhangi bir şey, ilerlememize yardımcı olabilir."

"Tabii ki mümkün olan en iyi pozisyonda başlamak istiyoruz. Gridin yukarılarında yer almak adına mümkün olan her şeyi yapacağız." dedi.

Antonio Giovinazzi ise ancak 19. olabildi.

“En kolay gün değil, özellikle kırmızı ve sarı bayrakların etkilediği ilk seans çok zordu."

"Yarın için birkaç ayar denediğim ikinci seansta, kaybettiğim zamanı telafi edebildim. Bugünkü tur zamanı önemli değil. Çünkü daha hızlı gidebileceğimi biliyorum.

"Sıcaklık sıralama turları ve yarışta önemli bir rol oynayabilir. Ancak koşullar herkes için aynı. Önemli olduğu anda piste çıkmak gerekiyor."