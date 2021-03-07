Raikkonen: "Kış testlerinde sorun yaşamak pahalıya patlayabilir"

Bu yıl kış testleri sadece üç gün sürecek ve her pilotun yeni aracı tanımak için sadece 1.5 günü olacak.

Alfa Romeo'nun tecrübeli pilotu Kimi Raikkonen, henüz neler olacağını kestiremese de, verimli bir testin önemli olacağı görüşünde.

"Testler yakında başlayacak ve yeni sezonun başlangıcı yaklaşıyor. Neler olacağını göreceğiz. Testler esnasında elimizden gelen her şeyi yapmalıyız."

"Geçen yıla kıyasla yönetmeliklerde değişiklikler olsa da, temelde aynı araca sahip olacağız. Şasi gelişimi donduruldu. Yine de yeni bir motorumuz ve birkaç yeni parçamız var. Bu yüzden tüm bunların nasıl çalıştığını anlamamız gerekiyor."

"Bu yıl ana hedefimiz geçen yıldan daha iyi sonuçlar elde etmek olacak. Yakında test programımızla ilgili programa karar vereceğiz ve testlerde dayanıklılık sorunlarından kaçınmak önemli olacak."

"Bütün günü bırakın, yarım gün bile kaybetmeyi göze alamayız. Bu üç günden en iyi şekilde yararlanmak için testleri doğru şekilde programlandırmalıyız. Çok sayıda tur atmayı ve testleri iyi bir ruh hali içinde tamamlamayı umuyorum.

Raikkonen, kışı ailesiyle geçirdiğini de ekledi.

"Kışın çok fazla aktivite yapmadım. Abu Dhabi'deki yarıştan hemen sonra Noel ve Yeni Yıl tatillerini bekliyorduk, bu yüzden Finlandiya'ya gittik ve bir süre sonra İsviçre'ye döndük."

"Ailemle zaman geçirdim, antrenman yaptım ve birkaç kez fabrikaya gittim. Genel olarak evde vakit geçirdim, çünkü yakında tekrar seyahat etmeye başlayacağız ve zamanımın çoğunu evin dışında geçireceğim."

Raikkonen, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, farklı antrenmanlar yaptığını gösteriyordu.

Hazırlık şeklini mi değiştirdiği sorusuna 2007 dünya şampiyonu, "Pek değil. Genelde sevdiğim şeyi yapmaya çalışıyorum, bu yüzden her yıl aynı oluyor. Sabit bir antrenman programım yok. Antrenman yapmayı seviyorum ama eğer bir gün canım antrenman yapmak istemiyorsa, o zaman bir sonraki güne erteliyorum. Sonuçta dünyanın sonu değil!" yanıtını verdi.