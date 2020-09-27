Raikkonen: "Kimseyle sözleşme imzalamadım"

İsviçreli Blick gazetesi, Kimi Raikkonen'in yarışmaktan keyif aldığı için en az bir yıl daha Formula 1'de devam edeceğini iddia etmişti.

Habere göre Fin pilot, bunu 15 Eylül'den önce takıma bildirdi ve gelecek yıl da takımda kalacak.

Cumartesi günkü sıralama turlarını son sırada tamamlayan Fin pilota, yeni bir sözleşme imzalayıp imzalamadığı soruldu.

Raikkonen ise, "Hayır, kimseyle hiçbir şey imzalamadım." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Raikkonen, Sochi'deki sıralama turlarında spin attı ve seansı son sırada noktaladı.

Sözlerine son anda attığı spini yorumlayarak başlayan Raikkonen: "Turun başından itibaren araçla savaşıyordum. Ön lastikleri kilitledim, kerbe çıktım ve spin atım. Lastikler çok soğuktu."

"Gerçekten ekleyecek hiçbir şeyim yok. Araç spin attı ve hepsi bu. Lastikleri kilitlediğim anda işlerin kötü olacağını ve her şeyin spinle biteceğinin farkındaydım. Normal bir tur atamazsanız da bu tür bir sonuç nomaldir."

"Yarışta neler olacağını göreceğiz. Araçtan az çok memnundum. Sıralama turlarında daha fazlasını yapmak istiyordum."

Raikkonen, Ferrari motorlu araçların son sıralarda yer almasının motorla ilgili durumu yansıtıp yansıtmadığı sorusuna, "Sıralama sonuçlarını bile görmedim. Yine de bununla ilgileniyorum. Takım için üzgünüm. Araç oldukça iyi çalışıyor ve her şey yolunda gitmiş olmalıydı. Ama tek bir normal dur bile atamadım. Bu yüzden sonuncu olduk." yanıtını verdi.