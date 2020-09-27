Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Yarış:
03 Saat
:
07 Dakika
:
09 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
Biletler
11 Eki
Yarış:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
75 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Kimseyle sözleşme imzalamadım"

paylaşım
yorumlar
Raikkonen: "Kimseyle sözleşme imzalamadım"
Ekleyen:
, Editör

Alfa Romeo F1 pilotu Kimi Raikkonen, son çıkan iddiaların aksine kimseyle sözleşme imzalamadığını söyledi.

İsviçreli Blick gazetesi, Kimi Raikkonen'in yarışmaktan keyif aldığı için en az bir yıl daha Formula 1'de devam edeceğini iddia etmişti.

Habere göre Fin pilot, bunu 15 Eylül'den önce takıma bildirdi ve gelecek yıl da takımda kalacak.

Cumartesi günkü sıralama turlarını son sırada tamamlayan Fin pilota, yeni bir sözleşme imzalayıp imzalamadığı soruldu.

Raikkonen ise, "Hayır, kimseyle hiçbir şey imzalamadım." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Raikkonen, Sochi'deki sıralama turlarında spin attı ve seansı son sırada noktaladı.

Sözlerine son anda attığı spini yorumlayarak başlayan Raikkonen: "Turun başından itibaren araçla savaşıyordum. Ön lastikleri kilitledim, kerbe çıktım ve spin atım. Lastikler çok soğuktu."

"Gerçekten ekleyecek hiçbir şeyim yok. Araç spin attı ve hepsi bu. Lastikleri kilitlediğim anda işlerin kötü olacağını ve her şeyin spinle biteceğinin farkındaydım. Normal bir tur atamazsanız da bu tür bir sonuç nomaldir."

"Yarışta neler olacağını göreceğiz. Araçtan az çok memnundum. Sıralama turlarında daha fazlasını yapmak istiyordum."

Raikkonen, Ferrari motorlu araçların son sıralarda yer almasının motorla ilgili durumu yansıtıp yansıtmadığı sorusuna, "Sıralama sonuçlarını bile görmedim. Yine de bununla ilgileniyorum. Takım için üzgünüm. Araç oldukça iyi çalışıyor ve her şey yolunda gitmiş olmalıydı. Ama tek bir normal dur bile atamadım. Bu yüzden sonuncu olduk." yanıtını verdi.

 
Rusya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

Önceki haber

Rusya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Rusya GP: Hamilton pole pozisyonunu kazandı, Vettel kaza yaptı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rusya GP: Hamilton pole pozisyonunu kazandı, Vettel kaza yaptı!

Rusya GP sıralama turları hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rusya GP sıralama turları hangi kanalda yayınlanacak?

Leclerc, Ocon ile olan fark yüzünden Ferrari pit duvarını eleştirdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Ocon ile olan fark yüzünden Ferrari pit duvarını eleştirdi

Rusya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rusya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

Mick Schumacher: "Rekorlar kırılmak için vardır"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mick Schumacher: "Rekorlar kırılmak için vardır"

2020 Rusya GP öncesi: Yarış gridi
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Sonuçlar

2020 Rusya GP öncesi: Yarış gridi

Rossi: "15 yıl önceki gibi değilim ama hâlâ rekabetçi olabilirim"
MotoGP MotoGP / Son dakika

Rossi: "15 yıl önceki gibi değilim ama hâlâ rekabetçi olabilirim"

Raikkonen: "Kimseyle sözleşme imzalamadım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Kimseyle sözleşme imzalamadım"

Son Haberler

Raikkonen: "Kimseyle sözleşme imzalamadım"
F1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Kimseyle sözleşme imzalamadım"

Rusya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
F1 Formula 1 / Son dakika

Rusya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

2020 Rusya GP öncesi: Yarış gridi
Haber video
F1 Formula 1 / Sonuçlar

2020 Rusya GP öncesi: Yarış gridi

Ferrari, 2019 Rusya GP'ye kıyasla 1.6 saniye geriledi
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2019 Rusya GP'ye kıyasla 1.6 saniye geriledi

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Rusya GP: Hamilton pole pozisyonunu kazandı, Vettel kaza yaptı!

2
Formula 1

Rusya GP sıralama turları hangi kanalda yayınlanacak?

3
Formula 1

Leclerc, Ocon ile olan fark yüzünden Ferrari pit duvarını eleştirdi

4
Formula 1

Mick Schumacher: "Rekorlar kırılmak için vardır"

5
Formula 1

Ferrari, 2019 Rusya GP'ye kıyasla 1.6 saniye geriledi

1s

Son Haberler

Raikkonen: "Kimseyle sözleşme imzalamadım"
F1

Raikkonen: "Kimseyle sözleşme imzalamadım"

Rusya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
F1

Rusya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

2020 Rusya GP öncesi: Yarış gridi
F1

2020 Rusya GP öncesi: Yarış gridi

Ferrari, 2019 Rusya GP'ye kıyasla 1.6 saniye geriledi
F1

Ferrari, 2019 Rusya GP'ye kıyasla 1.6 saniye geriledi

Russell: "Sonuç beklentilerimizi aştı"
F1

Russell: "Sonuç beklentilerimizi aştı"

Son Videolar

F1 Rusya Grand Prix'si Start Gridi 01:01
Formula 1

F1 Rusya Grand Prix'si Start Gridi

F1'in yeni patronu Stefano Domenicali 04:26
Formula 1

F1'in yeni patronu Stefano Domenicali

F1'deki esnek kanatlar neden yasaklandı? 06:01
Formula 1

F1'deki esnek kanatlar neden yasaklandı?

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar 03:13
Formula 1

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2! 03:05
Formula 1

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.