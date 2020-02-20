Raikkonen: "Kimin en hızlı olduğunu ilk yarışta görebiliriz"

"Belki de şampiyonluğun başlaması konusunda bu adamlar kadar heyecanlı değilim, ama ben de ilgi duyuyorum. Herkes yeni araçlar getirdi, herkes onları karşılaştırma fırsatı bekliyor, ama güç düzenini sadece ilk yarışta görebileceğiz. Şimdi asıl şey araç üzerinde çalışmak. Tur zamanı önemli değil."

"Elbette testler senesinde herkes, önümüzdeki sezonda bizi neyin beklediğini hayal etmeye çalışıyor, gazetelerde her zaman bu manşetler var, ancak geçmiş yılları hatırlarsanız, kış testlerini lider bitirenler sonunda şampiyon olamıyor. Yani kış testlerindeki dereceler anlam ifade ediyor."

"Test günlerinin sayısında altıya düşme nedeniyle, hata yapmanın bedeli çok daha ağır. Ancak bu günlerde nadiren bir şey oluyor ve araçlar çok daha dayanıklı durumda." dedi.