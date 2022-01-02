Raikkonen kendi motokros takımına odaklanmayı düşünüyor

2007 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen, uzun ve başarılarla dolu Formula 1 kariyerini, 2021 sezonunun ardından sonlandırma kararı almıştı.

Fin pilot, 2000'lerin başından beri Formula 1'de yer alıyor ve iki yıl hariç her yıl sporda yer aldı. Fin pilot o iki yılda da farklı serilerde yarıştı.

F1'den ayrılan çoğu sürücü, şansını farklı serilerde deniyor ve Raikkonen'in de böyle bir seçeneği ortaya çıkabilir.

Ancak ailesine vakit ayırmak isteyen Raikkonen, kısa vadede düzenli bir seride yarışmayı düşünmezken, kendi motokros ekibine daha fazla vakit ayırmayı planlıyor..

Raikkonen'in en büyük hobilerinden birisi motokros. Fin pilot boş zamanlarında veya antrenman yapmak amacıyla sık sık motokros yapıyor.

Hatta Raikkonen'in kendisine ait olan ve Antti Pyrhönen tarafından yönetilen Ice One Racing takımı, yıllardır World Series'de yarışıyor.

Raikkonen de RaceFans'e bu konuda şöyle dedi: "Evet, 10 yıldır motorkros ekibim var. Kendi yarışlarımdan dolayı onunla pek fazla ilgilenecek zamanım olmadı."

"Şimdi emekli olduğuma göre buna harcayacak biraz daha zamanım var."

"Motokros yapmaktan hoşlanıyorum, bana göre çok eğlenceli. Fakat her alanın, daha az keyif veren yanlar var. Mesela kros motosikletlerini sürekli yıkamanız gerekiyor! (gülüyor)"

Raikkonen, Abu Dhabi GP'den bu yana Maldivler'de tatil yapıyor ve yeni yıla da burada girdi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing, in the drivers parade Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images