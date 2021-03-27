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Önceki / Gasly: "Hedefimiz sıralama turlarında son bölüme kalmak"
Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Kaza çok fazla zamana mâl olmadı"

Ekleyen:
, Editör

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, ikinci antrenman seansında yaptığı kaza nedeniyle çok fazla vakit kaybettiğini düşünmüyor.

Raikkonen: "Kaza çok fazla zamana mâl olmadı"

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, dün gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında, ikinci virajın çıkışında kerblere çıktı ve ardından aracın kontrolünü kaybederek spin attı.

Fin pilot, spin sonrası sol tarafta yer alan bariyerlere çarptı ve aracın ön kanadına ve çeşitli yerlerine hasar verdi.

Araç toparlandıktan sonra yeniden piste çıktı ancak seansı sadece 15 turla tamamladı.

"Üçüncü virajda aracın arka tarafını kaybetmişsin gibi görünüyor. Neler oldu?" sorusuna Raikkonen, "Dediğin gibi. Arka tarafı kaybettim ve duvara çarptım. Hepsi bu." cevabını verdi.

Sonrasında zaman kaybının kendisini olumsuz etkileyip etkilemediği sorulduğunda, "Çok fazla değil, yani bir hafta önce burada test yaptık ve çok fazla tur attık. Bu olay kesinlikle ideal değil ama çok fazla etkisi olmadı."

"Genel olarak testle oldukça benzer hissettiğimi söyleyebilirim. Açıkçası farklı şeyler denedik ancak şartlar biraz değişti."

"Sadece ayarları biraz daha iyi hale getirmeliyiz ve bence sonrasında her şey iyi olacak." cevabını verdi.

Raikkonen henüz tam olarak nerede olacaklarını bilmiyor.

"Çeşitli şeyler deneyebildiğimiz düzgün bir gündü. Koşullar testlerdekinden oldukça farklı olsa da, aracın hissi genel anlamda benzerdi ve bu da iki hafta önce kaldığımız yerden devam etmemizi sağladı."

"Yarın nerede olacağımızı göreceğiz. Bu gece birkaç şeyi açıklığa kavuşturmamız gerekiyor ancak bence iyi olacağız."

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Gasly: "Hedefimiz sıralama turlarında son bölüme kalmak"

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Gasly: "Hedefimiz sıralama turlarında son bölüme kalmak"
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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