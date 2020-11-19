Raikkonen: "Kartinde yarışmanın maliyeti çılgınca"

Motor sporları dünyasına girmek isteyen genç isimler, yarış kariyerlerine karting ile başlıyorlar ve buradaki başarılarının ardından tek koltuklu serilerle kariyerlerine devam ediyorlar.

Ancak günümüzde kartinde yarışmanın maliyeti çok yüksek olduğu için pek çok gencin kariyeri daha henüz başlamadan bitmiş oluyor.

Bu konuda şimdiye kadar herhangi bir standart yakalanamadı ve rakamlar giderek artıyor.

Oğlu Robin ile son dönemde sık sık karting yapan 2007 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen, günümüzdeki karting maliyetlerinin kendisini dahi şaşırttığını belirtti.

SpeedWeek'e konuşan Fin pilot, "Motor sporları gençlik döneminde bile her zaman çok pahalı bir spor oldu."

"Ama şimdi kartingi profesyonel olarak yapma maliyetinin, Formula Renault'nun 20 yıl önce yarıştığım dönemdeki maliyeti kadar pahalı olduğunu duydum, ki bu gerçekten delilik."

"Bu, genç bir insanın motor sporlarına girmesini çok daha zor hale geliyor. İyi seviyedeki genç takımlar, büyük üreticilerin, takımların veya sponsorların desteğine sahip." dedi.

Raikkonen, oğlu Robin'in ne yapmak isteyeceği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Hiçbir fikrim yok, bugün Karting yapmak isteyebilir ama yarın başka bir şey yapmak istiyor. Şu an sadece eğleniyor."

"Motokros sürdüğümüzde, bunun onun için daha eğlenceli olduğunu söylüyor. Şimdiye kadar hepsi sadece bir hobi. Eğer hobi olarak kalırsa, sorun değil. Her şeyi zaman gösterecek. İki yıl sonra nasıl olacağını göreceğiz."

Raikkonen, F1'den ayrıldıktan sonra ne yapacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Yakın gelecekte ne olacağını göreceğiz. Belki de katılabileceğim bazı ralliler olabilir, belki de olmaz. Belki hiçbir şey yapmam, belki de oğluma kartingde yardım ederim. Yıllar önce Peugeot'nun Le Mans prototipini denedim. Güzel bir araç, ama bana göre değil. Dakar Rallisi benim çok ilgimi çekiyordu. Ama bu yarış da eskisi gibi değil. Her şey çok değişti."